Berk Oktay ile evlenmeye hazırlanan Yıldız Çağrı Atiksoy'a kına gecesi

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Berk Oktay ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Yıldız Çağrı Atiksoy, İzmir'de düğün konseptli kına gecesi yaptı.

Ünlü oyuncular Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy evleniyor. Düğün öncesi Yıldız Çağrı Atiksoy, İzmir Narlıdere Sahilevleri'nde yer alan bir mekanda kına gecesi yaptı. Gecede oyuncu çift, aileleriyle gönüllerinde eğlendi.

"Çifte bayram bizim için"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncuların heyecanları ve mutlulukları gözlerinden okundu. Oyuncu Berk Oktay, "Çok güzel bir gün. Hem 30 Ağustos Zafer Bayramı hem de en özel günümüz. Çifte bayram bizim için. Allah isteyen herkese nasip etsin" dedi. Balayı sorusunu yanıtlayan Oktay, "Çalıştığımız için şu anda balayına vaktimiz yok; ama ilk bulduğumuz fırsatta hemen bir yerlere kaçacağız" şeklinde konuştu.

Gecede güzelliğiyle dikkat çeken Yıldız Çağrı Atiksoy da, "Aile büyüklerimizle birlikteyiz. Düğünle kına konsepti bir arada oldu. Heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan ünlü çift, eylül ayı içerisinde İstanbul'da da bir düğün yapacak. Öte yandan tören öncesi sosyal medyadan paylaşım yapan Berk Oktay, "Benim güzel gelinim" notunu paylaşarak duygularını dile getirdi. - İZMİR