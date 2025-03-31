Berkay'dan Volkan Konak'a yürek yakan veda - Son Dakika
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Berkay'dan Volkan Konak'a yürek yakan veda

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Dün akşam saatlerinde Kıbrıs'ta sahne aldığı mekânda fenalaşan Volkan Konak, hayata veda etti. Bu acı haber, sevenlerini yasa boğdu. Ünlü isimlerden art arda taziye mesajı geldi. Bu isimlerden biri olan şarkıcı Berkay, ''Bana kimse el uzatmazken, herkes dirsek gösterirken abim omzunu duvar yaptı bana'' diyerek Konak'a vefasını gösterdi.

31.03.2025 16:39  Güncelleme: 17:03
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentinde konser veren ünlü sanatçı Volkan Konak, sahnede aniden fenalaştı. Kalp krizi geçiren Konak'a ilk müdahale, konser alanında bulunan doktorlar tarafından yapıldı. Ardından, 112 acil sağlık ekibi hızla olay yerine intikal ederek Konak'ı ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi'ne sevk etti. KKTC Sağlık Bakanlığı, ünlü sanatçının kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Volkan Konak'ın vefatı, hayranlarını ve sanat dünyasını yasa boğdu.

ACISINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Acı haberi alan ünlü isimler, sosyal medyada duygularını dile getirdi. Son olarak şarkıcı Berkay Şahin, Volkan Konak'a duygusal bir veda paylaşımı yaparak, onun kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. "Bakın için yanıyor" diyen Şahin duygularını şu şekilde paylaştı, "Ben kendi ailem dahil olmak üzere hayatımda hiç gidenleri buraya koymaktan acımı paylaşmaktan yana değilim! Ama benim aslan abim can abim VOLKAN ABİM göçtü gidiyor…

Berkay'dan Volkan Konak'a yürek yakan veda

Bakın, içim yanıyor! Siz bilmezdiniz! Ama artık bilin bana kimse el uzatmazken, herkes dirsek gösterirken abim omzunu duvar yaptı bana..! Maddi manevi bir gram kendimi eksik hissetmemem adına dim dik durdu yanımda! Benim aslan abim, ben senden çok razı oldum inşallah sende kardeşinden razısındır… Seni çok ama çok seviyorum, kavuşacağımız zamana kadar yolun açık olsun mekanın cennet olsun rabbim seni en rahatında uyutsun aslan abim benimmmm … Seni çok ama çok seviyorum…"

Berkay\'dan Volkan Konak\'a yürek yakan veda

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Son Dakika Magazin Berkay'dan Volkan Konak'a yürek yakan veda - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ayhan Murat:
    ateist felan ama iyi yanıda varmış 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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