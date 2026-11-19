Ünlü şarkıcı Berkay ile Yunan sanatçı Ivi Adamou, İstanbul'un köklü eğlence mekanlarından Günay Restaurant'ta aynı sahneyi paylaştı. Türkçe ve dünya müziğinden sevilen şarkıları birlikte seslendiren ikili, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin en büyük sürprizi ise iki sanatçının yeni düet müjdesi oldu.

GÜNAY RESTAURANT'TA UNUTULMAZ GECE

İstanbul gece hayatının efsane mekanlarından, gazino kültürünün son temsilcilerinden Günay Restaurant, geçtiğimiz hafta sonu Berkay ve Ivi Adamou'yu ağırladı. Aynı sahnede buluşan iki sanatçı, Türkçe ve dünya müziğinden seçtikleri şarkılarla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Berkay ve Ivi Adamou'nun birlikte seslendirdiği eserler, gecenin öne çıkan anları arasında yer aldı. İkilinin sahnedeki uyumu ve performansları, Türk ve Yunan müzikseverleri ortak bir müzik gecesinde buluşturdu.

YENİ DÜETİN TARİHİNİ AÇIKLADILAR

Gecenin en önemli gelişmesi ise Berkay ve Ivi Adamou'nun yeni bir müzik projesi için bir araya geldiklerini açıklaması oldu. İki sanatçı, birlikte hazırlayacakları düeti 2027 yazı başlamadan önce dinleyicilerle buluşturacaklarının müjdesini verdi.

Türk ve Yunan müziğini aynı projede buluşturacak yeni şarkının adı ve içeriğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, ikilinin ortak çalışması şimdiden merak uyandırdı.

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Berkay ve Ivi Adamou'nun Günay Restaurant sahnesinde birlikte seslendirdiği şarkıların görüntüleri, Türkiye ve Yunanistan'daki müzikseverlerden yoğun ilgi gördü. İkilinin performanslarına çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.

Türk ve Yunan sanatçıların aynı sahnede buluşması, iki ülkenin müzikseverlerini de ortak bir heyecanda bir araya getirdi. Berkay ve Ivi Adamou'nun sahnedeki uyumu beğeni toplarken, 2027 yazı öncesinde yayımlanması planlanan düetleri için beklentiler arttı.

GÖZLER 2027 YAZI ÖNCESİNE ÇEVRİLDİ

İstanbul'daki ortak performanslarının ardından Berkay ve Ivi Adamou'nun yeni şarkı hazırlıkları merak konusu oldu. İki sanatçının müzik tarzlarını bir araya getirecek düetin, 2027 yaz sezonu başlamadan dinleyicilerle buluşması planlanıyor.

Günay Restaurant'taki sahne buluşmasıyla müzikseverlere sürpriz yapan ikilinin yeni projelerine ilişkin ayrıntıların önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.