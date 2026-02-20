Berlin dönüşü Özgü Namal'dan açıklama: Herkesin yapması gerekeni yaptım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Berlin dönüşü Özgü Namal'dan açıklama: Herkesin yapması gerekeni yaptım

Haberin Videosunu İzleyin
Berlin dönüşü Özgü Namal\'dan açıklama: Herkesin yapması gerekeni yaptım
20.02.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Berlin dönüşü Özgü Namal\'dan açıklama: Herkesin yapması gerekeni yaptım
Haber Videosu

Ünlü oyuncu Özgü Namal, başrolünü üstlendiği Sarı Zarflar filmiyle katıldığı Berlin Film Festivali dönüşünde açıklama yaptı. Festivalde sorulan 'Türkiye' sorusuna verdiği yanıtla alkış toplayan Namal, gelen yorumlara cevabıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Özgü Namal, başrolünde yer aldığı Sarı Zarflar filmiyle katıldığı Berlin Film Festivalinde hem performansıyla hem de verdiği açıklamayla gündem oldu. Festival sırasında kendisine yöneltilen, filmin Türkiye'de çekilip çekilemeyeceğine dair soruya verdiği cevap dikkat çekmişti. Namal, Almanya'da çekilmesinin bir zorunluluk değil, yaratıcı bir tercih olduğunu belirtmişti.

Berlin dönüşüilk kez Gazetemagazin'e konuşan Namal şunları söyledi:

"Herkesin yapması gerekeni yaptım. Niye olay oldu onu da anlamadım."

Berlin dönüşü Özgü Namal'dan açıklama: Herkesin yapması gerekeni yaptım

Özgü Namal festivalde verdiği yanıtla büyük beğeni toplamıştı:

"Bu, Türkiye'de çekilemeyen bir film değil. Almanya'da çekilmesi bir zorunluluk değil, bir tercih."

Film festivalinin ana yarışma bölümünde yer alan Namal, Gümüş Ayı "En İyi Oyuncu Performansı" adayları arasında gösterildi.

Kültür Sanat, Özgü Namal, Magazin, Türkiye, Berlin, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Magazin Berlin dönüşü Özgü Namal'dan açıklama: Herkesin yapması gerekeni yaptım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Uzmanı uyardı: Riskli gebeliklerde oruç tutmak, düşük ve kayıplara neden olabilir Uzmanı uyardı: Riskli gebeliklerde oruç tutmak, düşük ve kayıplara neden olabilir
Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu

16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
16:01
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 17:55:08. #7.11#
SON DAKİKA: Berlin dönüşü Özgü Namal'dan açıklama: Herkesin yapması gerekeni yaptım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.