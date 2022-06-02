Berna Laçin, "Bebek'teki banklara oturmanızı tavsiye etmem" diyen Ersoy Dede'ye tepki gösterdi: TRT'ye bildirin şikayetinizi! - Son Dakika
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Berna Laçin, "Bebek'teki banklara oturmanızı tavsiye etmem" diyen Ersoy Dede'ye tepki gösterdi: TRT'ye bildirin şikayetinizi!

02.06.2022 10:59

Oyuncu Berna Laçin, Bebek'teki mekanlarda bir kahvenin 100 TL olmasına tepki gösteren bir paylaşımda bulundu. Laçin'in paylaşımını alıntılayan TRT Ana Haber Spikeri Ersoy Dede, "Bebek'teki banklarda oturmanızı tavsiye etmem" diyerek karşılık verdi. Dede'nin yorumuna tepki gösteren Laçin, "TRT'ye bildirin şikayetinizi. Nihayetinde maaşınızın bir yarısını ödeyen bu ülkenin kadınları" ifadelerini kullandı.

Gündeme ilişkin konularla ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Berna Laçin, sosyal medya hesabından hayat pahalılığına sitem etti. TRT Ana Haber Spikeri Ersoy Dede'nin Laçin'e verdiği cevap sonrası ikili arasında gerginlik çıktı.

BEBEK'TEKİ KAHVE FİYATINA TEPKİ GÖSTERDİ

Bebek'teki mekanlardaki fiyat politikasını eleştiren Berna Laçin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bebek'te arada gittiğim şık bir yerde kahve içelim dedik 1 kahve 100 lira, su 75 lira. Hani yemeği geçtik artık kahve de termosla parka gideceğiz. İşin kötüsü şehirlerimizde orta alan park falan da yok ki her beton" ifadelerini kullandı.

"BEBEK'TEKİ BANKLARDA OTURMANIZI TAVSİYE ETMEM"

Ersoy Dede de iki kişinin Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girdiği görüntülere atıfta bulunarak Laçin'e "Bebek'teki banklarda oturmanızı tavsiye etmem" yorumunu yaptı.

"TRT'YE BİLDİRİN ŞİKAYETİNİZİ"

Dede'nin sözlerine sinirlenen Berna Laçin ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Mevzu bu efendim; cinsiyetçilikle mücadeleye devam ediyoruz zaten el ele, gerek yere bazı sözleri önemseyip birilerini gündeme getirmeye gerek yok. TRT'ye bildirin şikayetinizi. Nihayetinde maaşının yarısını ödeyen de bu ülkenin kadınları."

Bebek'teki fiyat artışına sinirlenen Berna Laçin, Ersoy Dede'nin yorumuna tepki gösterdi
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Son Dakika Magazin Berna Laçin, 'Bebek'teki banklara oturmanızı tavsiye etmem' diyen Ersoy Dede'ye tepki gösterdi: TRT'ye bildirin şikayetinizi! - Son Dakika


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