Film Afişi Ortaya Çıktı! Üstsüz Pozu Olay Oldu - Son Dakika
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Film Afişi Ortaya Çıktı! Üstsüz Pozu Olay Oldu

10.09.2022 11:59
Film Afişi Ortaya Çıktı! Üstsüz Pozu Olay Oldu

Berrak Tüzünataç, Yaz Yüceil ve Teoman'ın başrolünde yer aldığı kısa film 'La Casa de Raisa Vanessa'nn afişi görücüye çıktı. Berrak Tüzünataç, afiş için Rafael Çetin'e çıplak poz verdi. İşte o kareler...

Özel hayatı ve iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Berrak Tüzünataç, bu defa verdiği üstsüz pozlar ile gündemi meşgul ediyor.

AFİŞİ OLAY OLDU

Yaz Yüceil ve Teoman'ın başrolünde yer aldığı kısa film 'La Casa de Raisa Vanessa'nn afişini Instagram hesabından yayınlayan Tüzünataç'a kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Düzgün fiziği ile dikkat çeken Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını Mustafa Nurdoğdu çekti. La Casa de Papel dizisinden esinlenen kısa film 'La Casa de Raisa Vanessa'nın yönetmen koltuğunda usta isim Sinan Çetin'in oğlu Rafael Çetin buluyor.

BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR?

Birsen Berrak Tüzünataç (2 Kasım 1984, Yalova), Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okumuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Number 1 TV'de haber sunarak ekranlara, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım atan Tüzünataç, Kanal D'de yayınlanan Ödünç Hayat 'ta rol aldı.

Elveda Rumeli adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırmakta olan oyuncu dizinin 73. bölümünde, canlandırmış olduğu Vahide karakterinin öldürülmesiyle diziye veda etmiştir.

Ezel dizisinde Bade rolünde oynamıştır. Show TV'de yayınlanan Bu Kalp Seni Unutur mu adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. En son Biz Böyleyiz filminin hem hikayesini yazmış hem de başrollerinden birini oynamıştır.

YORUMLAR
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Oyuncu Berrak Tüzünataç, Sinan Çetin'in oğlu için Rafael Çetin'in kısa filmi için çıplak poz verdi Oyuncu Berrak Tüzünataç, Sinan Çetin'in oğlu için Rafael Çetin'in kısa filmi için çıplak poz verdi
Kaynak: Snob Magazin

Berrak Tüzünataç, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Film Afişi Ortaya Çıktı! Üstsüz Pozu Olay Oldu - Son Dakika

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