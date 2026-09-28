Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra sert sözler: Senden hâlâ nefret ediyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra sert sözler: Senden hâlâ nefret ediyorum

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra sert sözler: Senden hâlâ nefret ediyorum
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Berrin Keklikler, yıllar önce Atiye ile yaşadığını öne sürdüğü bir olayı yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada karşısına çıkan görüntüler sonrası eski defterleri açan Keklikler, “Hâlâ iliklerime kadar senden nefret ediyormuşum” sözleriyle dikkat çekti.

Berrin Keklikler, yıllar önce Atiye ile yaşadığını öne sürdüğü bir olayı yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada karşısına çıkan bir video sonrası geçmişte yaşadığı tartışmayı hatırlayan Keklikler, Atiye’ye yönelik sert ifadeler kullandı.

ESKİ DEFTERLER YENİDEN AÇILDI

Keklikler’in açıklamasına göre olay, henüz 19 yaşındayken bir stüdyoda yaşandı. O dönem Atiye’nin kiraladığı stüdyoda bulunduğunu anlatan Keklikler, sürenin uzaması üzerine ne kadar daha beklemeleri gerektiğini sorduğunu, bunun ardından Atiye’nin kendisine sert şekilde karşılık verdiğini öne sürdü.

Aradan yıllar geçmesine rağmen yaşananları unutmadığını belirten Keklikler, sosyal medya paylaşımında geçmişteki kırgınlığının hâlâ devam ettiğini açıkça dile getirdi.

Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra sert sözler: Senden hâlâ nefret ediyorum

“İLİKLERİME KADAR NEFRET EDİYORMUŞUM”

Atiye’nin yeni şarkısı “Olay” için hazırlanan klipteki bir sahnenin geçmişte yaşadığını söylediği olayı yeniden hatırlattığını belirten Keklikler, paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra sert sözler: Senden hâlâ nefret ediyorum

Keklikler, yıllar sonra karşısına çıkan görüntülerin ardından Atiye’ye yönelik duygularının değişmediğini belirterek, “Hâlâ iliklerime kadar senden nefret ediyormuşum” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

ATİYE’DEN HENÜZ YANIT YOK

Berrin Keklikler’in yıllar sonra yaptığı bu çıkış kısa sürede dikkat çekerken, gözler Atiye’ye çevrildi. Atiye cephesinden ise şu ana kadar söz konusu iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi.

Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra sert sözler: Senden hâlâ nefret ediyorum
Berrin KekliklerMagazinSözlerKavgaAtiyeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto İsrail’e karşı bakın ne yaptılar Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto! İsrail'e karşı bakın ne yaptılar
İrlanda, İsrail’i parçaladı 12 dakikada içlerinden geçtiler İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler
Fon soruşturmasında kritik madde Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı Fon soruşturmasında kritik madde! Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı
Herkes ayakta alkışladı İsrail’e golünü attı, sonrası olay oldu Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golünü attı, sonrası olay oldu
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Futbolcunun iki şirketi iflas etti Futbolcunun iki şirketi iflas etti
09:57
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
09:55
Galatasaray’ın yıldızına yeni gelir kapısı Ünlü restorana ortak oldu
Galatasaray'ın yıldızına yeni gelir kapısı! Ünlü restorana ortak oldu
09:51
Futbol tarihinde bir ilk Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı
Futbol tarihinde bir ilk! Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı
09:37
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
09:33
74 yaşındaki Bülent Ersoy’un dansı olay oldu
74 yaşındaki Bülent Ersoy'un dansı olay oldu
09:25
İpler kopma noktasında Galatasaray’da şok ayrılık
İpler kopma noktasında! Galatasaray'da şok ayrılık
08:56
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
08:39
Herkes ayakta alkışladı İsrail’e golünü attı, sonrası olay oldu
Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golünü attı, sonrası olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 10:29:52. #7.13#
SON DAKİKA: Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra sert sözler: Senden hâlâ nefret ediyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei