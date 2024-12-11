Beyonce'nin kız kardeşi, şarkıcının kocası Jay-Z'ye asansörde saldırdı - Son Dakika
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Beyonce'nin kız kardeşi, şarkıcının kocası Jay-Z'ye asansörde saldırdı

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2014 yılında Hollywood'da yaşanan ünlü asansör kavgası, yeni gelişmelerle tekrar gündeme geldi. Beyonce'nin kız kardeşi Solange'ın, eniştesi Jay-Z'ye saldırdığı olay, ailedeki sorunları ortaya çıkarmıştı.

11.12.2024 10:24  Güncelleme: 10:46
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2014 yılında yaşanan ve Hollywood'u sarsan asansör kavgası, yeni gelişmelerle tekrar gündeme geldi. Beyonce'nin kız kardeşi Solange'ın, eniştesi Jay-Z'ye saldırdığı o meşhur anlar, ailedeki sorunları gün yüzüne çıkarmıştı.

Olay, Met Gala'nın ardından Manhattan'daki The Standard otelinde yaşandı. Güvenlik kamerası görüntüleri, 250 bin dolara TMZ tarafından satın alındı. Görüntülerde, Solange'ın Jay-Z'ye şiddetli bir saldırıda bulunduğu, tekme ve yumruklar attığı, hatta çantasını fırlattığı görülüyor. Bu sırada Beyonce'nin şaşırtıcı bir şekilde sakin kaldığı ve neredeyse hiç müdahale etmediği dikkat çekiyor.

Kavganın nedeni uzun süre tartışma konusu oldu. Sonraki yıllarda Jay-Z'nin Beyonce'yi aldattığı ortaya çıktı. 2017'de Jay-Z sadakatsizliğini itiraf etti. Beyonce ise yaşadıklarını "Lemonade" isimli albümünde anlattı.

Şimdi aile yeni bir krizle karşı karşıya. Jay-Z hakkında ciddi suçlamalar ortaya atılırken, Beyonce kocasının yanında durmaya devam ediyor. Çift, geçtiğimiz günlerde 12 yaşındaki kızları Blue Ivy ile birlikte bir film galasında görüntülendi.

Solange ise ablasına olan desteğini sürdürüyor. Yakın çevresine "Beyonce ne zaman ihtiyaç duyarsa yanında olacağım" mesajını iletti.

Hollywood'un en çok konuşulan olaylarından biri olan asansör kavgası, aradan geçen 10 yıla rağmen hala gündemde kalmaya devam ediyor.

Beyonce'nin kız kardeşi, şarkıcının kocası Jay-Z'ye asansörde saldırdı
Beyonce'nin kız kardeşi, şarkıcının kocası Jay-Z'ye asansörde saldırdı
Beyonce'nin kız kardeşi, şarkıcının kocası Jay-Z'ye asansörde saldırdı
Beyonce\'nin kız kardeşi, şarkıcının kocası Jay-Z\'ye asansörde saldırdı

Hollywood, Beyonce, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beyonce'nin kız kardeşi, şarkıcının kocası Jay-Z'ye asansörde saldırdı - Son Dakika

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