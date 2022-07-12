Bikinisiyle Sere Serpe Poz Verdi - Son Dakika
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Bikinisiyle Sere Serpe Poz Verdi

12.07.2022 21:00
Bikinisiyle Sere Serpe Poz Verdi

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarıyla olay oldu.

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarıyla olay oldu.

tatile çıkan güzel oyuncu Melis Sezen, bikinili fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Güneşin ve denizin keyfini çıkaran güzel oyuncu, peş peşe çekildiği mayolu pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Turkcell'in yenilenen uygulamasıyla ilgili çekilen reklam filminde rol alan Melis Sezen ilk kez kardeşi Polat Sezen ile birlikte kamera karşısına geçmişti.

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Kaynak: Snob Magazin

Melis Sezen, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bikinisiyle Sere Serpe Poz Verdi - Son Dakika

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