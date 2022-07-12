Turkcell'in yenilenen uygulamasıyla ilgili çekilen reklam filminde rol alan Melis Sezen ilk kez kardeşi Polat Sezen ile birlikte kamera karşısına geçmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Bikinisiyle Sere Serpe Poz Verdi - Son Dakika

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