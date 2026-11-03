Bilecik Belediyesi\'nde Sefo konserinin maliyeti 4 milyon lira olarak açıklandı

Bilecik Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Onur Şeker, geçtiğimiz gün yapılan Sefo konserin maliyetini mecliste sorarken, Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Ünver, "Sefo konserinin maliyetine 4 milyon" dedi.

Bilecik Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı 1'inci birleşimi Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda AK Parti Grup Sözcüsü Onur Şeker, belediyenin bu kadar SGK borcu, itfaiye aracı eksikliği ve sokakların köstebek yuvası gibi olduğu hatırlatarak, Sefo konserine gerek olup olmadığıni ve maliyetini sordu. Bunun üzerine Başkan Subaşı, "Çok kalabalık bir konser yapıldı. Ben sahneye çıktığımda ne diyeceğimi heyecandan unuttum. Burada resmi bayramlarda konser yapabiliyoruz belediye olarak. Genlerimize böyle etkinler de lazım. Bilecik'te kaç gündür bu konser konuşuluyor" dedi.

Sefo konserinin maliyetine 4 milyon

Başkan Subaşı konser maliyeti içinde Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Ünver söz verdi. Ünver, sanatçı ücreti dahil tüm organizasyon giderlerinin 4 milyon liraya mal olduğunu belirterek, ses, sahne ve ışık hizmetlerinin ihale yöntemiyle temin edildiğini söyledi.