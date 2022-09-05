Bozüyük'teki Murat Boz konseriyle binlerce kişi gönüllerince eğlendi - Son Dakika
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Bozüyük'teki Murat Boz konseriyle binlerce kişi gönüllerince eğlendi

05.09.2022 11:32
Bozüyük'teki Murat Boz konseriyle binlerce kişi gönüllerince eğlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 100'üncü yılı dolayısı ile düzenlenen Murat Boz konserinde binlerce kişi gönüllerince eğlendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 100'üncü yılı dolayısı ile düzenlenen Murat Boz konserinde binlerce kişi gönüllerince eğlendi.

Bozüyük Belediyesi Kapalı Pazar Otoparkında ücretsiz olarak gerçekleştirilen konseri yaklaşık olarak 50 bin kişi izledi. Şarkı ve marşların hep bir ağızdan söylendiği konser programındaki coşku hiç azalmadı. Konser başlangıcında Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, izleyenler arasında dolaşarak hemşehrilerine 'hoş geldiniz" dedi.

Muhteşem kurtuluş gecesinde ilk olarak sahne alan 'Hemdert' adlı müzik grubu sevilen şarkılarını seslendirdi.

Ardından sahneye çıkan şarkıcı Murat Boz, gece boyunca birbirinden güzel şarkılarını seslendirerek, sahnede ayrıca muhteşem bir davul gösterisi yaptı. Murat Boz konser sırasında " Gülşen'e selam olsun buradan, onu çok seviyoruz, Gülşen'i çok seviyoruz, çok sevdik, sevmeye de devam edeceğiz" diyerek selam gönderdi.

"Bozüyük Kurtuluş Savaşı'nda Türk'ün maküs talihinin yenildiği yer"

Konser sonrası sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu "Kurtuluşun 100'üncü yılını kutluyoruz. Bozüyük Kurtuluş Savaşı'nda Türk'ün maküs talihinin yenildiği yer. Bizi onurlandırdınız, çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından Murat Boz'a Başkan Bakkalcıoğlu'nn eşi Merih Bakkalcıoğlu çiçek takdim etti. Daha sonra Başkan Bakkalcıoğlu sahneye Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ü sahneye davet ederek sevilen sanatçı Murat Boz'a Atatürk plaketi takdim etti. Plaket takdiminin ardından gençler hareketli şarkılarla doyasıya eğlenirken kurtuluş coşkusunu da doyasıya yaşadılar. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Murat Boz, Bilecik, Bozüyük, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bozüyük'teki Murat Boz konseriyle binlerce kişi gönüllerince eğlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük'teki Murat Boz konseriyle binlerce kişi gönüllerince eğlendi - Son Dakika
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