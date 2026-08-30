Bilecik’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Bilecik'te de 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Bilecik'te '30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusunu Birlikte Yaşayalım' temasıyla hazırlanan etkinlik takvimi kapsamında binlerce Bilecikli Cumhuriyet meydanında bir araya gelerek düzenlenen fener alayına katıldı. Daha sonra meydanda gerçekleştirilen M Lisa konseriyle buluşan Bilecikliler, bayram sevincini doyasıya yaşadı. Konsere katılan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da Bileciklilerin bayram sevincini ortak olarak tüm Bileciklilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutladı.

Konser sonunda Başkan Subaşı, şarkıcıya Bilecik seramiğine yansıtılmış Atatürk portresi hediye ederek fotoğraf çektirdi.