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Bilge Öztürk, bikinili pozlarını paylaştı - Son Dakika

Bilge Öztürk, bikinili pozlarını paylaştı

01.12.2021 12:00
Bilge Öztürk, bikinili pozlarını paylaştı

Son günlerde kendisinden 22 yaş küçük olan Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Bilge Öztürk, yurt dışında tatil yapıyor. Güzel havanın tadını çıkaran Öztürk, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. 44 yaşındaki ünlü ismin düzgün fiziği de dikkatlerden kaçmadı.

Son zamanlarda sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Bilge Öztürk, şimdilerde Bermuda'nın başkenti Hamilton'da tatil yapıyor. Öztürk, tatilinden kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

FİZİĞİYLE GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTIR

44 yaşındaki Öztürk, kayalıkların üzerinde siyah bikinisiyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaşarak mavi kalp emojisi koydu. Ünlü ismin paylaşımına kısa sürede birçok yorum ve beğeni geldi. Bir fotoğrafını da Instagram'ın hikaye bölümünden yayınlayan Öztürk'ün düzgün fiziği ise gözlerden kaçmadı.

Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle gündeme gelen ünlü isim bikinili pozlarıyla olay yarattı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Bilge Öztürk, kasım ayında kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile bir pozunu paylaşmıştı.

Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle gündeme gelen ünlü isim bikinili pozlarıyla olay yarattı
Bilge Öztürk, bikinili pozlarını paylaştı

Bennu Gerede, Bilge Öztürk, Instagram, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Bilge Öztürk, bikinili pozlarını paylaştı - Son Dakika Magazin


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