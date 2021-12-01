Bilge Öztürk, bikinili pozlarını paylaştı

Son zamanlarda sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Bilge Öztürk, şimdilerde Bermuda'nın başkenti Hamilton'da tatil yapıyor. Öztürk, tatilinden kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

FİZİĞİYLE GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTIR

44 yaşındaki Öztürk, kayalıkların üzerinde siyah bikinisiyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaşarak mavi kalp emojisi koydu. Ünlü ismin paylaşımına kısa sürede birçok yorum ve beğeni geldi. Bir fotoğrafını da Instagram'ın hikaye bölümünden yayınlayan Öztürk'ün düzgün fiziği ise gözlerden kaçmadı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Bilge Öztürk, kasım ayında kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile bir pozunu paylaşmıştı.