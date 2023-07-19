Ne oldu bu dostluğa? Murat Cemcir ve Seda Bakan, Ahmet Kural'ın düğününde yer almadı

Başarılı oyuncu Ahmet Kural, dün akşam 4 yıldır aşk yaşadığı avukat Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturdu. Çiftin düğününe ünlü isimler katılırken yakın arkadaşı Murat Cemcir ve Kardeş Payı'nda birlikte rol aldığı Seda Bakan'ın katılmaması dikkat çekti.

SESSİZ KALDILAR

'Çalgı Çengi', 'İşler Güçler', 'Kardeş Payı' gibi birçok yapımda birlikte rol alan ünlü isimlerin düğüne katılmamasının yanı sıra sosyal medya hesaplarından hiçbir paylaşım yapmamaları da takipçilerinin dikkatinden çekmedi. Sessizliklerini koruyan iki ünlü ismin Kural'la küs olduğu ileri sürüldü. Yıllar içinde arkadaşlık bağları zayıflayan Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın bir dönem küs olduğu ileri sürülmüş ancak Cemcir, iddiayı yalanlamıştı.