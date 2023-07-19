Ne oldu bu dostluğa? Murat Cemcir ve Seda Bakan, Ahmet Kural'ın düğününde yer almadı - Son Dakika
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Ne oldu bu dostluğa? Murat Cemcir ve Seda Bakan, Ahmet Kural'ın düğününde yer almadı

19.07.2023 13:41

Murat Cemcir ve Seda Bakan, Kardeş Payı dizisinde birlikte rol aldıkları ve sonrasında da görüşmeye devam ettikleri Ahmet Kural'ın düğününe katılmadı. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ünlü isimlerin aralarında ne geçtiği ise merak konusu oldu.

Başarılı oyuncu Ahmet Kural, dün akşam 4 yıldır aşk yaşadığı avukat Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturdu. Çiftin düğününe ünlü isimler katılırken yakın arkadaşı Murat Cemcir ve Kardeş Payı'nda birlikte rol aldığı Seda Bakan'ın katılmaması dikkat çekti.

SESSİZ KALDILAR

'Çalgı Çengi', 'İşler Güçler', 'Kardeş Payı' gibi birçok yapımda birlikte rol alan ünlü isimlerin düğüne katılmamasının yanı sıra sosyal medya hesaplarından hiçbir paylaşım yapmamaları da takipçilerinin dikkatinden çekmedi. Sessizliklerini koruyan iki ünlü ismin Kural'la küs olduğu ileri sürüldü. Yıllar içinde arkadaşlık bağları zayıflayan Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın bir dönem küs olduğu ileri sürülmüş ancak Cemcir, iddiayı yalanlamıştı.

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Murat Cemcir ve Seda Bakan, Ahmet Kural'ın düğününe katılmadı
Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Murat Cemcir ve Seda Bakan, Ahmet Kural'ın düğününe katılmadı
Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Murat Cemcir ve Seda Bakan, Ahmet Kural'ın düğününe katılmadı
Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Murat Cemcir ve Seda Bakan, Ahmet Kural'ın düğününe katılmadı
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Murat Cemcir, Ahmet Kural, Seda Bakan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ne oldu bu dostluğa? Murat Cemcir ve Seda Bakan, Ahmet Kural'ın düğününde yer almadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ne oldu bu dostluğa? Murat Cemcir ve Seda Bakan, Ahmet Kural'ın düğününde yer almadı - Son Dakika
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