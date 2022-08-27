Beni Unutma dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur, yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Beni Unutma dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur, yaşamını yitirdi

27.08.2022 13:36

Bir dönem en çok izlenilenler arasında yer alan Beni Unutma dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur, 70 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

2008-2016 yılları arasında yayınlanan Beni Unutma isimli günlük dizide 1702 bölüm yer alan usta oyuncu Füsun Günuğur, yaşamını yitirdi. Usta sanatçının kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

"VEFAT HABERİNİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİK"

Oyuncunun ölüm haberi ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Mustafa Kurt tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada "Türk Tiyatrosunun değerli ismi emekli sanatçılarımızdan Füsun Günuğur'un vefat haberini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini yer verildi.

Oyuncu Füsun Günuğur, hayatını kaybetti

FÜSUN GÜNUĞUR KİMDİR?

8 Nisan 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Füsun Günuğur, 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden mezun oldu. 1975 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na katılmış ve o tarihten bu yana çeşitli oyunlarda rol aldı.

Tiyatro oyunculuğunun yanında, dizi oyunculuğu ve dublaj sanatçılığı işlerini de başarı ile yapan oyuncu, özellikle 1981 yılında TRT ekranlarında yayınlanan yabancı dizi Şahin Tepesi'nin başrol oyuncularından Laura Johnson'ın uzun yıllar seslendirmesini yaparak hafızalara kazındı. 2006 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Yokuşu isimli dizide oynayan Günuğur, Oyun Bitti ve Unutma Beni ile geniş hayran kitlesine ulaştı.

Oyuncu Füsun Günuğur, hayatını kaybetti
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