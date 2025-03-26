Bir döneme damga vurmuştu! Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem son haliyle gündemde - Son Dakika
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Bir döneme damga vurmuştu! Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem son haliyle gündemde

Bir döneme damga vurmuştu! Hayat Bilgisi\'nin Barbie Gamze\'si İpek Erdem son haliyle gündemde

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran unutulmaz gençlik dizisi 'Hayat Bilgisi'nde 'Barbie Gamze' karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem, uzun süredir ekranlardan uzak kaldı. Şu sıralar kariyer hayatıyla gündeme gelmeyen Erdem, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Makyajsız ve doğal haliyle dikkat çeken Erdem, ''Hiç enerjim yok'' diyerek kendisine yöneltilen sorulara kaçamak yanıt verdi.

26.03.2025 12:06
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Bir dönemin sevilen gençlik dizisi Hayat Bilgisi, pek çok genç yeteneğin kariyerinde önemli bir sıçrama yaptı. Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Kerem Kupacı, Gökçe Bahadır, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi oyuncuların rol aldığı dizi, 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurdu. Yayınlandığı dönem boyunca büyük yankı uyandıran Hayat Bilgisi dizisinde İpek Erdem, Barbie lakaplı Gamze rolüyle hafızalara kazınmıştı.

"UZUN YILLARDIR ARKADAŞIZ"

Geçen yıllar içinde yaşadığı değişimle adından sıkça söz ettiren Erdem, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Hürriyet'in haberine göre, "Yanınızdaki beyefendinin adını öğrenebilir miyiz?" sorusu üzerine oyuncu, "Yanımdaki arkadaşım, yani normal bir arkadaşım. Sevgilim değil, yani. Uzun yıllardır arkadaşız." diyerek tebessümde bulundu. Doğal haliyle dikkat çeken Erdem, daha sonra ise basın mensuplarına, "Hiç enerjim yok şu an. O yüzden konuşmak istemiyorum. Daha sonra devam ederiz" cevabını vererek teşekkür etti.

Bir döneme damga vurmuştu! Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem son haliyle gündemde

Ünlü oyuncunun zaman içindeki değişimi sosyal medyaya damga vurdu. İpek Erdem'i görenler, "Yıllar acımamış" yorumlarında bulundu. Bazı takipçileri ise tak aksini düşünerek, "Yaş almak yaramış", "Hâlâ güzelsin" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Magazin Bir döneme damga vurmuştu! Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem son haliyle gündemde - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selim Kayisi:
    Sarışın olmaktan nefret ediyorum diyordu o zamanlar içerisinde. şimdi sarışın yapmış kendini yine. 7 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Bir döneme damga vurmuştu! Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem son haliyle gündemde - Son Dakika
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