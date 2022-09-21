Geniş Aile dizisinin kadın oyuncuları, 11 yıl sonra gittikleri kuaförde karşılaştı

2009-2011 yılları arasında ilk olarak Kanal D'de, daha sonra Star TV'de yayınlanan Türk yapımı komedi türündeki televizyon dizileri arasında gösterilen Geniş Aile'nin başrol oyuncuları bir araya geldi. İstanbul'daki bir kuaföre giden Rojda Demirer, Bihter Dinçel ve Mehtap Bayri, birlikte poz vermeyi ihmal etmedi.

"BİRBİRİMİZİ ÇOK ÖZLEMİŞİZ"

Diziden sonra hiçbir araya gelemeyen ünlü oyuncuların buluşmasını kuaförleri Sertaç Kolay sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni projeleri için imaj değişikliği yaptıran oyuncular, 11 yıl sonra bir araya gelmeleriyle ilgili "Ne güzel bir buluşma oldu. Birbirimizi çok özlemişiz" dediler.