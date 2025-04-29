Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo\'nun son hali yankı uyandırdı

90'lı yılların hafızalardan silinmeyen çocuk yıldızı "Küçük İbo", yıllar süren sessizliğin ardından yeniden gündemde. Asıl adı İbrahim Halil Küçük olan sanatçı, İbrahim Tatlıses'in Urfa konserinde sahneye çıkıp gösterdiği performansla bir gecede tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelmişti. Ardından gelen albümler, dizi projeleri ve magazin manşetlerinde yer alan çarpıcı görüntülerle Küçük İbo, kısa sürede bir fenomen haline gelmişti.

Yıllar sonra ortaya çıkan Küçük İbo'nun son hali ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Şöhretin tozlu penceresinden sessizce çekilen bu minik yıldız, şimdi bambaşka bir hayatın kapılarını aralamış durumda. Henüz 12 yaşında çıkardığı albümle müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Küçük İbo, dönemin en popüler çocuk şarkıcıları arasında yer aldı. İbrahim Tatlıses'in televizyon programlarında seslendirdiği türküler, yanık ve etkileyici sesiyle milyonları ekran başına kilitliyordu. Hatta Tatlıses'in veliahtı olarak görülen genç sanatçı, bir dönem Hülya Avşar'ın kucağına oturduğu sahne görüntüsüyle de magazin gündemine damga vurmuştu.

Ancak çocuk yaşta gelen şöhret, beraberinde ağır bir yük de getirdi. Hızla yükselen kariyeri, 2000'li yılların başından itibaren yavaşlamaya başladı. İzleyicinin gözünde büyüyen minik yıldız, bir anda ortadan kayboldu.

"ŞÖHRET OLMAM HATAYDI"

Yıllar sonra nadir verdiği bir röportajda, çocuk yaşta şöhret olmanın bedelini açık sözlülükle dile getiren İbrahim Halil Küçük, "12 yaşımda albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa küçük yaşta müzik dünyasına atılmazdım. Daha bilinçli adımlar atardım" ifadeleriyle dikkat çekmişti.

KÜNEFE SALONU İŞLETİYOR

Geçmiş yıllarda verdiği bir başka röportajda, künefe salonu işlettiğini açıklayan Küçük, "Zaman zaman gidiyorum. Ama asıl odağım yine müzik. Kendi halimde, gözlerden uzak bir yaşam sürüyorum," diyerek hem ticaret hem de sanatla iç içe bir hayat sürdüğünü ifade etmişti.

Sahneden uzaklaştı belki ama sesi hâlâ hafızalarda. Küçük İbo, zaman zaman sosyal medyada paylaştığı videolarla eski günlerin izlerini yeniden hatırlatıyor.