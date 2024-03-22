Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin Son Hali - Son Dakika
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Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin Son Hali

Öyle Bir Geçer Zaman ki\'nin Osman\'ı Emir Berke Zincidi\'nin Son Hali

Türkiye onu Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Osman karakteri ile tanıdı. Emir Berke Zincidi, küçük yaşına rağmen ortaya koyduğu oyunculuk performansıyla büyük takdir topladı. Zaman geçtikçe büyüyen genç oyuncu, spora olan ilgisiyle de dikkat çekiyor. İşte Emir Berke Zincidi'nin son hali.

22.03.2024 12:14
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Türkiye onu Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Osman karakteri ile tanıdı. Küçük yaşına rağmen ortaya koyduğu oyunculuk performansıyla büyük takdir toplayan Emir Berke Zincidi, aradan geçen zamanda büyüyüp delikanlı oldu. Zamanının önemli bir kısmını spora ayıran genç oyuncu, paylaştığı fotoğraflarla da ilgi odağı oluyor.

İşte Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son hali;

Bir dönemin çocuk yıldızı küçük Osman'ın değişimi büyük oldu
Bir dönemin çocuk yıldızı küçük Osman'ın değişimi büyük oldu
Bir dönemin çocuk yıldızı küçük Osman'ın değişimi büyük oldu
Bir dönemin çocuk yıldızı küçük Osman'ın değişimi büyük oldu

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Son Dakika Magazin Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin Son Hali - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin Son Hali - Son Dakika
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