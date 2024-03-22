Türkiye onu Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Osman karakteri ile tanıdı. Küçük yaşına rağmen ortaya koyduğu oyunculuk performansıyla büyük takdir toplayan Emir Berke Zincidi, aradan geçen zamanda büyüyüp delikanlı oldu. Zamanının önemli bir kısmını spora ayıran genç oyuncu, paylaştığı fotoğraflarla da ilgi odağı oluyor.
Son Dakika › Magazin › Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin Son Hali - Son Dakika
Fransa Rekabet Kurumu, Google'ın içerik ücretlendirilmesi konusunda yürütülen soruşturma sonucunda Avrupa Birliği (AB) yasalarına aykırı hareket ettiğine hükmetti. Kurum, Google'a, içeriklerini kullandığı Fransız yayıncılara yeterli ücret vermediği için 250 milyon euro ceza kesti. Google, şimdiye kadar 450 Fransız yayıncı ile ücret konusunda anlaşmaya vardı. AB'nin 2019 yasasının 15. maddesi, yayıncılara içeriklerinin yeniden kullanımı için platformlardan adil ücret alma hakkı sağlayan 'komşu haklar' tanıyor. Şirket birçok ülkede rekabete aykırı davranmaktan açılan davalarla mücadele ediyor. Fransa'nın Google'a yönelik soruşturmasının temelinde, şirketin üretken yapay zekası Gemini bulunuyor. Fransız yetkililere göre Google, geçmişte Bard olarak anılan yapay zekanın eğitimi sırasında, Fransa'daki en ünlü haber sitelerine ait verilerden faydalandı. Ancak şirket, bu veriler için herhangi bir telif hakkın ücreti ödemedi. Başta Agence France Presse (AFP) olmak üzere pek çok haber kaynağı, Google'dan şikayetçi oldu.
Zerrin Tekindor'un oğlu Hira Tekindor'un yönetmenliğini üstlendiği 'Toz' oyununun 300. oyununa Kenan Doğulu, Beren Saat, Esra Dermancıoğlu, İbrahim Selim ve Nilperi Şahinkaya gibi ünlü isimler katıldı. Zerrin Tekindor, oyunun ardından paylaştığı fotoğrafta katılımcılara teşekkür etti. Beren Saat ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda tebriklerini iletti.
2016'da nikah masasına oturan oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir'in evliliği tek celsede boşandı. Çiftin çocuğunun velayeti anneye verildi. Şafak Özbir, boşanma haberlerinin ardından Instagram hesabından duygusal bir açıklama yaparak, hayatlarının her zaman bir arada olacağını ve birbirlerine destek olacaklarını belirtti.
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı hakkındaki açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor. Ünsal'ın paylaşımları ve yaşam tarzı, geniş kitleler tarafından takip ediliyor ve konuşuluyor.
Kanye West'in eşi Bianca Censori, kocasıyla birlikte yeni bir araç almak için gittikleri oto galerisinde şeffaf bir tulum giyerek göğüslerini sergiledi. Bianca'nın cesur kıyafeti, galeri çalışanlarının rahatsızlığını açıkça yansıttı.
Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Bahar Öztan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede kolon kanseri nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü isimler, Öztan'a sosyal medya hesaplarından veda mesajları paylaştı. Bahar Öztan'ın cenaze namazı Şakirin Camisi'nde kılınacak ve Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.
Kate Middleton, İrlanda Muhafızları'nın St. Patrick Günü geçidine katılamadı ancak askerlerin bira masraflarını karşıladı. Prenses, Aldershot kasabasındaki birlik barında 2.000 sterlinlik bir hesap bıraktı. Middleton ve eşi Prens William, Instagram'da da kutlama paylaşımı yaptılar. Middleton, Aralık 2022'de İrlanda Muhafızları'nın fahri Albayı olarak atanmış ve genellikle muhafızlara şamrock dalları dağıtıyordu.
Ankara'da yerel sanatçı Metin Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan yarım saat sonra belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çelik'in ölümünden önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
Ünlü bestekar İsmet Nedim Saatçi'nin 93 yaşında Berlin'de vefat ettiği duyuruldu. Saatçi'nin yeğeni Nazan Saatçi, sevgili amcasının ailesine, akrabalarına ve sevenlerine baş sağlığı diledi. Saatçi'nin unutulmaz eserleri arasında 'Arım, Balım, Peteğim', 'Agora Meyhanesi', 'Ben Kimi Seveceğim' ve daha birçok şarkı yer alıyor.
Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından Bahar Öztan, kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl kansere tekrar yakalanan Öztan'ın tedavisi devam ederken, bu akşam hayata gözlerini yumdu. Cenazesi 22 Mart Cuma günü Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962 tarihinde İskenderun, Hatay'da doğmuş ve Türk sinema ve televizyon oyuncusudur. Sanat hayatına reklamlarla başlayan Öztan, 'Gamzeli Güzel' olarak tanınmıştır. Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlarla tanınırlığı artmıştır. Reklam filmleri ve fotoromanlarının yanı sıra sinema ve dizi projelerinde de yer almıştır. Bahar Öztan, Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli lakaplı önemli oyuncularından biridir. Evli olan Öztan'ın bir oğlu vardır ve Bodrum'da bir anaokulu açmıştır. Uzun süre Amerika'da yaşayan oyuncu, 2007 yılında İstanbul'a dönmüştür. Son olarak 2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca ve Görgüsüzler dizilerinde rol almıştır.
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