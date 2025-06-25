Bir dönemin gençlik idolü Bobby Sherman hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bir dönemin gençlik idolü Bobby Sherman hayatını kaybetti

Bir dönemin gençlik idolü Bobby Sherman hayatını kaybetti
25.06.2025 10:33
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1960'lı ve 70'li yıllarda "Little Woman" ve "Julie, Do Ya Love Me" gibi şarkılarla gençlik idolü haline gelen Bobby Sherman, 81 yaşında hayatını kaybetti. Şöhretin ardından sağlık teknisyeni olarak kamu hizmetinde görev alan Sherman'ın servetinin yaklaşık 8 milyon dolar (256 milyon TL) olduğu belirtildi. Sherman, bu yılın başlarında dördüncü evre kanserle mücadele ettiğini kamuoyuna açıklamıştı.

1960'lı ve 70'li yıllarda "Little Woman" ve "Julie, Do Ya Love Me" gibi hit parçalarla gençlik idolü haline gelen Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Bobby Sherman, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının bu yılın başında dördüncü evre kanser olduğunu duyurduğu biliniyordu.

Acı haberi eşi Brigitte Poublon duyurdu. Aile dostu olan ünlü oyuncu John Stamos ise Poublon'un mesajını Instagram üzerinden paylaştı, "Bobby, bu dünyadan elim elimdeyken ayrıldı — tıpkı hayatımızı sevgi, cesaret ve zarafetle ayakta tuttuğu gibi."

DUDAK UÇUKLATAN SERVET

Bobby Sherman'ın yaşamı; pop yıldızlığı, televizyon şöhreti, acil sağlık hizmetleri ve hayırseverlik arasında uzanan çok katmanlı bir yolculuktu. Yaklaşık 8 milyon dolarlık (256 milyon TL) servetiyle yalnızca kariyerini değil, başkalarının hayatını da finanse etti. 81 yaşında hayata veda eden Sherman, geride yalnızca gençlik hayranlığıyla sınırlı olmayan bir miras bıraktı. Onun adı artık sadece müzik listelerinde değil; acil servislerde, polis akademilerinde ve Gana'daki sınıflarda bir şefkat, özveri ve kalıcı etki sembolü olarak anılıyor.

Bir dönemin gençlik idolü Bobby Sherman hayatını kaybetti

POPÜLER KÜLTÜRÜN POSTERE BASILI YÜZÜYDÜ

1960'ların sonlarında özellikle Tiger Beat ve Sixteen gibi gençlik dergilerinin kapaklarından inmeyen Sherman, dağınık saçları ve masum gülümsemesiyle adeta bir dönem simgesi haline gelmişti. Yüzü, öğle yemeği kutularından mısır gevreği kutularına kadar birçok ürüne basıldı.

TV Guide dergisi onu, "Televizyon Tarihinin En Büyük 25 Gençlik İdolü" listesinde 8. sıraya layık gördü. Sherman'ın Billboard Hot 100 listesinde dört şarkısı ilk 10'a girmeyi başardı.

ŞÖHRETTEN SAĞLIK GÖREVLİLİĞİNE

Sherman, 1980'li yılların sonunda sahne ışıklarını geride bırakarak dikkat çeken bir kariyer değişikliğine gitti. Los Angeles Polis Departmanı'nda (LAPD) ilk yardım ve CPR eğitmeni oldu. Maaşını bağışlayan Sherman, aynı zamanda San Bernardino Şerif Departmanı'nda da yedek memur olarak görev yaptı. Sherman, 1997'de verdiği röportajda, "Bir kaza gördüğümde yardım etmeden geçemem. Arabamda daima ilk yardım çantası taşırım,"

1990'larda Teen Idols Tour kapsamında sahneye çıkan sanatçı, The Monkees grubundan Micky Dolenz ve Davy Jones, Herman's Hermits'ten Peter Noone gibi isimlerle turneye çıktı.

Gençlik, Magazin, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir dönemin gençlik idolü Bobby Sherman hayatını kaybetti - Son Dakika

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