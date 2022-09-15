Boşanma Kararı Sonrası Böyle Görüntülendi - Son Dakika
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Boşanma Kararı Sonrası Böyle Görüntülendi

15.09.2022 23:09
Boşanma Kararı Sonrası Böyle Görüntülendi

Bir süredir evliliklerinde sorun yaşadıkları bilinen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanacağı ortaya çıktı. "Anlaşarak sonlandıramadık" diyen Hadise, önceki akşam Ulus'ta bir mekan çıkışı görüntülendi. İşte detaylar...

Hadise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Mehmet Dinçerler'den boşanacağını duyurdu. Yazdığı notta "Anlaşarak sonlandıramadığımız için" ifadesini kullanması dikkat çekti.

Boşanma Kararı Sonrası Böyle Görüntülendi

Bu gelişmenin ardından Hadise, önceki akşam Ulus'ta bir mekan çıkışı görüntülendi.

MORALSİZ OLUŞU DİKKAT ÇEKTİ

Trafikte görüntülenen Hadise, yüzünü eliyle gizlemeye çalıştı. Şarkıcının bir hayli moralsiz olduğu gözlendi.

Mehmet Dinçerler'in, boşanma kararının ardından Hadise'den tüm takıları ve evlilik teklifi ettiği 3 milyon TL'lik yüzüğü de geri istediği iddia edildi.

Bütün bu iddiaların ardından Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu.

"ŞAHSIMA YAPILAN YAKIŞTIRMALAR YAKIŞIKSIZ"

Dinçerler, "Şahsıma yapılan yakıştırmalar haksızlık. İlişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını en çok destekleyen kişi bendim. Konserlerini ailemle birlikte en önden gururla izledim. O yüzden ortaya atılan iddialar beni şaşırttı.

Evliliğimizi sonlandırma kararı ortak görüşümüzdür. Hadise'den hiçbir talebim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten saygı rica ediyorum" dedi.

İŞTE MEHMET DİNÇERLER'İN O AÇIKLAMASI

HADİSE KİMDİR?

Hadise nereli ve kaç yaşında; Hadise, 22 Ekim 1985 tarihinde Belçika'nın Anvers kentinde dünyaya geldi. Hadise aslen Sivaslıdır. 36 yaşındadır.

'Hülya' adında bir ablası, 'Derya' ve 'Murat' adlarında iki kardeşi vardır.

Annesi ve babası 1972 yılında çalışmak üzere Belçika'ya gitti. Hadise, üniversite eğitimini pazarlama ve çağdaş diller üzerine aldı. Müziğe olan ilgisi dolayısıyla mesleğini yapmadı, ailesinin de desteğiyle müzik eğitimi aldı.

Hadise 11 yaşındayken anne ve babası evliliklerini sonlandırdı. 18 yaşına geldiğinde Idol yarışmalarının Belçika ayağı olan Idool 2003'e katıldı. Yarışma sonucunda ilk 10'a giremedi fakat 6 ay sonra bir albüm teklifi aldı. Teklifi kabul etmesinin ardından albüm hazırlıklarına başladı.

İlk şarkısı 'Sweat'i 1 Kasım 2004'te single olarak satışa sundu. Mayıs 2005'te ikinci single'ı 'Stir Me Up'ı yayınladı ve ilk klibini de bu şarkıya çekti. Şarkı sayesinde adı Türk basınında yer aldı. Ekim 2005'te üçüncü single'ı 'Milk Chocolate Girl'ü satışa sundu. Kasım 2005'e gelindiğinde ilk stüdyo albümü 'Sweat'i yayınladı. Albümde yer alan 'Ain't No Love Lost' ve 'Bad Boy' şarkılarını single olarak da satışa sundu.

Şarkıcı, Eylül 2007'de ikinci stüdyo albümünün ilk single çalışması 'A Good Kiss'i yayımladı ve klibini İstanbul'da çekti. Şubat 2008'de albümün ikinci single'ı 'My Body' yayınlandı. Şarkının klibi Şenol Korkmaz yönetmenliğinde çekildi.

Haziran 2008'de yayımlanan Serdar Ortaç albümü Nefes'te yer alan 'Düşman' şarkısında düet şarkıcısı olarak yer aldı. Aynı ay içinde ikinci stüdyo albümü 'Hadise'yi piyasaya sürdü. Albümdeki 10 şarkının sözlerini Yves Gaillard ile birlikte yazdı. Bunun yanı sıra 'A Good Kiss' şarkısının Türkçesi olan ve Sezen Aksu tarafından yazılan 'Deli Oğlan'ı da albüme ekledi

Ağustos 2008'de, MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde En İyi Türk Şarkıcı kategorisinde aday olarak gösterildi fakat ödülü Emre Aydın kazandı.

EUROVISION'A KATILMA SÜRECİ

Hadise'nin 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye temsil edebileceğine dair ilk haberler 2007 yılının sonlarında çıktı. Ekim 2008'de şarkıcının 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edeceği açıklandı. 31 Aralık 2008'de, Sinan Akçıl ve Stefaan Fernande ile birlikte yarışma için oluşturduğu 'Düm Tek Tek' şarkısını ilk kez TRT'de seslendirdi.

16 Mayıs 2009'da Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen yarışmada Azerbaycan, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, İsviçre ve Makedonya'dan tam puan aldı; toplamda 177 puana ulaşarak, Norveç, İzlanda ve Azerbaycan'ın ardından dördüncü oldu.

HADİSE'NİN ÖZEL YAŞAMI

1985 doğumlu olan Hadise, 2022 yılı itibarıyla 36 yaşındadır

Hadise, geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenmiştir.

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur.

Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur.

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Kaynak: Snob Magazin

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