Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız - Son Dakika
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Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız

26.09.2022 16:04

Bir süredir sağlık sorunlarıyla ilgilenen şarkıcı Murat Kurşun, misafir olduğu 360 Derece programında çok tutacağını bildiği Sildim isimli şarkısını eşinden korktuğu için okuyamadığını itiraf etti. Eşiyle arasının iyi olmadığı bir dönemde yazdığı şarkıyı başka birine vereceğini anlatan Kurşun, "O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız" ifadelerini kullandı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla 360 TV'de yayınlanan 360 Derece programına konuk olan Murat Kurşun, Sildim isimli şarkısının hikayesini anlattı. Şarkıyı eşiyle küs olduğu bir dönemde yazdığından bahseden Kurşun, sözleriyle herkesi güldürdü.

"O ŞARKIYI ÇIKARTIRSAM EŞİMLE BOŞANIRIZ"

Ayrılık acısı çektiğinde ve üzgün olduğunda şarkı yazdığını söyleyen Murat Kurşun, eşiyle küs olduğunu dönemde yazdığı şarkı sözlerinden bahsetti. Eşinin dominant biri olduğunu ve ayrılık döneminde yazdığı şarkıyı söylemesine izin vermediğini anlatan Kurşun, "Hanımla tartıştık ve 10 gün ayrı kaldık. O esnada da 'Sildim' şarkısını yazdım. Şarkıyı hazırladık hatta ekiptekiler 'şarkıyı niye çıkarmıyorsun' diyor hep. Mükemmel de bir şarkı. Şarkının sözlerinde 'sildim seni' falan diyorum eşim de onun için yazdığımı biliyor. Eşim 'o şarkıyı sevmiyorum, o şarkıyı çıkarmayacaksın' diyor. Benim okumamı istemediği için şarkıyı başkasına vermemi istiyor. O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız. Eşimi kıramam" dedi.

Türkücü Murat Kurşun canlı yayında anlattı: Bir şarkımı eşimden korktuğum için okuyamıyorum
Türkücü Murat Kurşun canlı yayında anlattı: Bir şarkımı eşimden korktuğum için okuyamıyorum
Türkücü Murat Kurşun canlı yayında anlattı: Bir şarkımı eşimden korktuğum için okuyamıyorum
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Murat Kursun, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız - Son Dakika
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