Hayat Bilgisi'nin 'Kopil'i Serhan Arslan dünyaevine girdi - Son Dakika
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Hayat Bilgisi'nin 'Kopil'i Serhan Arslan dünyaevine girdi

15.09.2022 16:19
Hayat Bilgisi'nin 'Kopil'i Serhan Arslan dünyaevine girdi

Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olan Hayat Bilgisi dizisinde sempatik Kopil karakterini canlandıran ve izleyicilerin gönlünde taht kuran Serhan Arslan, modacı Nazlı Ceren Köksal ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da nikah masasına oturdu. İşte Serhan Arslan'ın eşi...

Hayat Bilgisi, Cennet Mahallesi ve Yahşi Cazibe gibi sevilen projelerden tanıdığımız ünlü oyuncu Serhan Arslan, uzun süredir modacı Nazlı Ceren Köksal ile aşk yaşıyordu. İkili, Yunanistan'ın başkenti Atina'da dünya evine girdi.

Arslan ile Köksal'ı bu mutlu gününde yakın dostları da yalnız bırakmadı. Atina'da evlenen Arslan, haberi sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

SERHAN ARSLAN KİMDİR?

Serhan Arslan (d. 15 Ocak 1981, İstanbul), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve sunucudur.

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur. Henüz 8 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuğa başladı. Londra'da, Central Saint Martin ve East 15 Acting School'da oyunculuk üzerine atölye çalışmalarına katıldı. San Francisco'da, The Actors Center of San Francisco'da çalıştı. Berlin Film Festival/Berlinale Talent Campus'e ülkemizden seçilen ilk oyuncu oldu.

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Kopil' karakteri ile şöhrete kavuştu. Cennet Mahallesi, Akasya Durağı, Emret Komutanım ve Yahşi Cazibe gibi sevilen projelerde rol aldı.

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Kaynak: Snob Magazin

Nazlı Ceren Köksal, Cennet Mahallesi, Serhan Arslan, Hayat Bilgisi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hayat Bilgisi'nin 'Kopil'i Serhan Arslan dünyaevine girdi - Son Dakika

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