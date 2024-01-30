Bircan Bali, eski partneri Seren Serengil\'e yüklendi: Mantığı yok, kafası çalışmıyor

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu sunucu Bircan Bali oldu. Söylemezsem Olmaz programında birlikte çalıştığı ve tartışarak ayrıldığı partneri Seren Serengil hakkında konuşan Bali, "Onun mantığı yoktur. Bana hakaret etmeseydi böyle olmazdı" ifadelerini kullandı. "SEREN'İN KAFASI DEĞİL KALBİ ÇALIŞIYOR"

Bali, "Seren Serengil ile niye anlaşamıyorsun?" sorusu üzerine yaşananları şu sözlerle anlattı: "Bu çok yanlış bir soru. Biz hep anlaştık. Seren Serengil kalbi ağzında doğmuş biri. Ona mantığınla hiçbir şey yaptıramazsın. Seren'de mantık sıfır. Mantıksız...

Seren'in sadece kalbi çalışıyor, kafası çalışmıyor. Kafasının çalıştığı noktalarda afallıyor. Karşısında kafası çok çalışan biri olduğunda da afallıyor. Ben kafası çok çalışan biriyim, duygularını geriye atmış biriyim.

Galiba Seren'e benimle ilgili artık kalbinin çalışmaması gerektiğini söylediler."

"O YOKKEN PROGRAMDA DANS ETTİK DİYE HAKARET ETTİ"

"Bir Amerika tatili yaşadı. Tatildeyken bana ciddi hakaretlerin olduğu bir yazı yazdı. Seren, Demet Akalın'la tatile gidince biz de programda Arto ile iki kişi kalınca yayını doldurmak için dans etmeye karar verdik. O gidince biz dans ettik diye olay oldu.

Sanki ameliyata gitti... Arto ile bana çok reyting geldi. Seren galiba buna gerildi ve bize bir yazıyla döşedi. Saçma sapan şeyler yazdı kendimi çok zor tuttum. Yayına gelince 'halaysız, danssız açtık' deyince bende konu çene kilitleme gitti. Bunlar yaşanırken Demet Akalın'ın dünyada haberi yoktu."

"SEREN SERENGİL GAZLA ÇALIŞIYOR"

"Seren Serengil LPG, kimse gaza getirmezse kendi kendini gaza getiriyor. Gazla çalışıyor. Birileri onu gaza getirdi. İzlemeden, dinlemeden, bilmeden kelimeler ağzından döküldü. Yaşadığımız ona anıya ve programa rağmen bunu yaptı.

Seren Serengil ile yeniden program yapsak birbirimizi boğarız herhalde. Seren'le düşman değiliz. Seren'in başına bir şey gelse annesinden önce ben evine gitmiş olurum. Seren Serengil'i seviyorum ama kırgınım. Eski formatımızı da özlemedim.

"BİRCAN, ARTO VE SEREN YENİDEN BİR ARADA OLAMAZ"

Bircan Bali, "Söylemezsem Olmaz'a yeniden dönme ihtimalin var mı?" sorusuna da "Her zaman.... Ben oranın kızıyım, ne zaman çalışmak istersem oturur konuşuruz. Yeniden Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'nun bir arada olması zor" cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının o dönemki sunucuları Arto, Bircan Bali ve Seren Serengil, canlı yayında birbiriyle tartışmıştı. Tartışmanın ardından çenesi kilitlenen Serengil, hastaneye kaldırılmış sonrasında da programdan ayrılmıştı.