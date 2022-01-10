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Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşini aldattı - Son Dakika

Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşini aldattı

10.01.2022 11:13
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşini aldattı

Bir oyuncunun hamile eşini aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Söylemezsem Olmaz yorumcularından Bircan Bali ve Arto, söz konusu kişinin oyuncu Bircan Bali olduğunu iddia etti.

Eşi hamile olan ünlü bir oyuncunun, bilindik bir otelden başka bir kadınla çıkarken görüntülendiğini, bu görüntüyü yakalayan magazin sayfası sahibinin ise, oyuncunun eşinin hamileliğini göz önüne alarak 'haberi pas geçtiğini' iddia edildi. Söylemezsem Olmaz programının sunucuları bu oyuncunun kim olduğunu araştırmaya başladı.

EŞİNİ ALDATAN KİŞİ İSMAİL DEMİRCİ Mİ?

Bugün yayınlanan canlı yayında söz konusu oyuncunun kim olduklarını öğrendiklerini söyleyen Bircan Bali ve Arto, Hande Soral'ın eşi İsmail Demirci'nin adını verdi. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Hande Soral'ın aldatıldığı iddialarına ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşini aldattı
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Söylemezsem Olmaz, Bircan Bali, Hande Soral, Beyaz Tv, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşini aldattı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşini aldattı - Son Dakika
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