Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşini aldattı

Eşi hamile olan ünlü bir oyuncunun, bilindik bir otelden başka bir kadınla çıkarken görüntülendiğini, bu görüntüyü yakalayan magazin sayfası sahibinin ise, oyuncunun eşinin hamileliğini göz önüne alarak 'haberi pas geçtiğini' iddia edildi. Söylemezsem Olmaz programının sunucuları bu oyuncunun kim olduğunu araştırmaya başladı.

EŞİNİ ALDATAN KİŞİ İSMAİL DEMİRCİ Mİ?

Bugün yayınlanan canlı yayında söz konusu oyuncunun kim olduklarını öğrendiklerini söyleyen Bircan Bali ve Arto, Hande Soral'ın eşi İsmail Demirci'nin adını verdi. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Hande Soral'ın aldatıldığı iddialarına ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.