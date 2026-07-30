Biri eski başbakan, diğeri pop yıldızı! Teknede fena yakalandılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Biri eski başbakan, diğeri pop yıldızı! Teknede fena yakalandılar

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry'nin Fransa'nın güneyindeki romantik yat tatili magazin dünyasında gündem oldu. Lüks yatta güneşin tadını çıkaran çiftten Trudeau'nun sevgilisi Katy Perry'ye özenle güneş kremi sürdüğü anlar objektiflere takıldı.

Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile dünyaca ünlü Amerikalı pop yıldızı Katy Perry’nin Fransa’nın güneyindeki yat tatili magazin gündemine damga vurdu. İkilinin yatta geçirdiği keyifli dakikalar ve Trudeau’nun sevgilisine güneş kremi sürdüğü anlar objektiflere yansıdı. 

GÜNEY FRANSA'DA YAT KEYFİ

Aylardır yaşadıkları birliktelikle sık sık adlarından söz ettiren Justin Trudeau ve Katy Perry, bir grup arkadaşlarıyla birlikte Fransa’nın güneyinde yat turuna çıktı. Akdeniz sıcağının ve deniz turlarındaki keyifli anların tadını çıkaran çift, samimi görüntüleriyle dikkat çekti.

GÜNEŞ KREMİ SÜRDÜ 

Teknede geçirdikleri anlar sırasında eski Başbakan Justin Trudeau’nun, 41 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry’ye özenle güneş kremi sürdüğü anlar objektiflere takıldı. Neşeli halleriyle göz dolduran çiftin teknede sık sık şakalaştığı ve birlikte vakit geçirmekten keyif aldığı görüldü.

İşte o anlardan kareler; 

Biri eski başbakan, diğeri pop yıldızı! Teknede fena yakalandılar
Biri eski başbakan, diğeri pop yıldızı! Teknede fena yakalandılar

Justin Trudeau, Katy Perry, Magazin, Fransa, Kanada, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Magazin Biri eski başbakan, diğeri pop yıldızı! Teknede fena yakalandılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • takara tukara takara tukara:
    Sanki yapay zekayla üretilmiş 0 0 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    1....2....3. çinko ve TOMMMBBAAAALLAAAA;))) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Umman’ın teklifini reddetti: “Savaşın yeniden başlamasına hazırız“ demişlerdi İran, Umman'ın teklifini reddetti: "Savaşın yeniden başlamasına hazırız" demişlerdi
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok
Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar 200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar
Soyadı, genç kızın başına dert oldu Soyadı, genç kızın başına dert oldu
23 yaşındaki veliaht prensin hareketi gündem oldu Kimseye elini öptürmüyor 23 yaşındaki veliaht prensin hareketi gündem oldu! Kimseye elini öptürmüyor
ABD ordusunu alarma geçiren video Askerlerin telefonları toplanabilir ABD ordusunu alarma geçiren video! Askerlerin telefonları toplanabilir
Aslı İnandık’tan müjdeli haber: Evlilik yolunda ilk adımı attı Aslı İnandık’tan müjdeli haber: Evlilik yolunda ilk adımı attı!

11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:26
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
10:05
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı Dehşet anları kamerada
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada
09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
09:22
Akaryakıta yeni zam Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
09:21
Osimhen’in peşini bırakmıyorlar Manchester United’dan yeni hamle
Osimhen'in peşini bırakmıyorlar! Manchester United'dan yeni hamle
09:12
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk görüntü Kıyafeti dikkat çekti
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk görüntü! Kıyafeti dikkat çekti
09:01
MasterChef Eren Kaşıkçı’nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı Son anları yürek burktu
MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı! Son anları yürek burktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 11:52:47. #7.12#
SON DAKİKA: Biri eski başbakan, diğeri pop yıldızı! Teknede fena yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.