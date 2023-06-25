Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in Yer Aldığı Aşk Sanatı Filminin İlk Kareleri Geldi - Son Dakika
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Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in Yer Aldığı Aşk Sanatı Filminin İlk Kareleri Geldi

25.06.2023 13:56

Yüz Yıllık Mucize dizisinde başrol oynayan Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in partner olduğu Aşk Sanatı filmi için çekimler başladı. Fırat Tanış, Ushan Çakır, Hakan Ummak, Osman Alkaş ve Nil Keser gibi usta isimlerin de yer aldığı film, Netflix'te yayınlanacak. Filmden merak edilen ilk kareler de paylaşıldı.

Son olarak Yüz Yıllık Mucize dizisinde başrol oynayan Birkan Sokullu ile başarılı oyuncu Esra Bilgiç, "Aşk Sanatı" isimli filmde partner oldu. Çekimleri başlanan filmden merak edilen ilk kareler de geldi.

KADROSUNDA USTA İSİMLER YER ALIYOR

Lanistar Medya'nın imza atacağı filmi Recai Karagöz yönetecek. Netflix'te seyirciyle buluşacak olan filmi Pelin Karamehmetoğlu yazdı. filmde Bilgiç ve Sokullu'nun yanı sıra Fırat Tanış, Ushan Çakır, Hakan Ummak, Osman Alkaş ve Nil Keser de rol alacak. 2 gün önce çekimlerine başlanan filmin ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor.

İşte başrol oyuncularından ilk kareler...

Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Aşk Sanatı filminden ilk kareler geldi
Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Aşk Sanatı filminden ilk kareler geldi
Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Aşk Sanatı filminden ilk kareler geldi
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Birkan Sokullu, Esra Bilgiç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in Yer Aldığı Aşk Sanatı Filminin İlk Kareleri Geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in Yer Aldığı Aşk Sanatı Filminin İlk Kareleri Geldi - Son Dakika
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