Biten İlişkilerine İkinci Kez Şansı Verdiler

Oyuncu Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu ayrılık sonrası birbirlerinin sosyal medyalarından fotoğraflarını silmiş ve takibi bırakmışlardı.

Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ve birlikte yemek yiyen çift çıkışta muhabirlere el ele poz verdi.

Muhabirlerin sorularına "Arkadaşlar bir şey söylememize gerek yok. Mutluyuz. Acelemiz var . Konuşuruz sonra ." diyerek cevap veren çiftin mutlulukları dikkat çekti.

Ayrılık sonrası ilk defa el ele görüntülenen çiftin sosyal medyalarından barışmalarına rağmen birbirlerini takip etmemeleri ise dikkat çekti.