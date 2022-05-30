Biten İlişkilerine İkinci Kez Şansı Verdiler - Son Dakika
Üye Girişi

Biten İlişkilerine İkinci Kez Şansı Verdiler

30.05.2022 00:51
Biten İlişkilerine İkinci Kez Şansı Verdiler

Genç yaşında oynadığı birçok projede başrol oynayan ve son zamanlarda adından sıkça  söz ettiren yakışıklı oyuncu Berk Atan önceki gün Nişantaşı 22 adlı mekanda daha önce uzun süre birliktelik yaşadığı ve ayrıldığı influencer Selin Yağcıoğlu ile görüntülendi.

Oyuncu Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu ayrılık sonrası birbirlerinin sosyal medyalarından fotoğraflarını silmiş ve takibi bırakmışlardı.

Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ve birlikte yemek yiyen çift çıkışta muhabirlere el ele poz verdi.

Muhabirlerin sorularına "Arkadaşlar bir şey söylememize gerek yok. Mutluyuz. Acelemiz var . Konuşuruz sonra ." diyerek cevap veren çiftin mutlulukları dikkat çekti.

Ayrılık sonrası ilk defa el ele görüntülenen çiftin sosyal medyalarından barışmalarına rağmen birbirlerini takip etmemeleri ise dikkat çekti.

Biten İlişkilerine İkinci Kez Şansı Verdiler
Biten İlişkilerine İkinci Kez Şansı Verdiler
Biten İlişkilerine İkinci Kez Şansı Verdiler

YORUMLAR
500
Gönül Dağı'nın sezon finali izleyenleri hüzünlendirdi! Dizide yaşanan ayrılık Twitter'da gündem oldu Gönül Dağı'nın sezon finali izleyenleri hüzünlendirdi! Dizide yaşanan ayrılık Twitter'da gündem oldu Bayburt'ta Ejderha Kayaları efsanesi Bayburt'ta Ejderha Kayaları efsanesi
Kaynak: Snob Magazin

Selin Yağcıoğlu, Nişantaşı, Berk Atan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Biten İlişkilerine İkinci Kez Şansı Verdiler - Son Dakika


Son Dakika
21:10 Ve beklenen oldu: Vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında çocuklar sahneye fırlayıp selfie çektirmek istediler
21:06 İngiltere futbolunun efsane takımı Nottingham Forest 23 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü
20:35 Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçına giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti!
20:31 Mehmetçik'ten teröriste geçit yok! Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı'da saldırıya hazırlanan 15 terörist etkisiz hale getirildi
20:03 Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
20:02 Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar
19:59 İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına 560 bin kişi katıldı
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 01:08:40. #1.13#
SON DAKİKA: Biten İlişkilerine İkinci Kez Şansı Verdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement