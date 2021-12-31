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Bodrum'da oteller doldu, trafik kilitlendi, denetimler iki katına çıktı - Son Dakika

Bodrum'da oteller doldu, trafik kilitlendi, denetimler iki katına çıktı

31.12.2021 23:57
Bodrum'da oteller doldu, trafik kilitlendi, denetimler iki katına çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni yıla girmek isteyenler, trafik yoğunluğu oluşturdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni yıla girmek isteyenler, trafik yoğunluğu oluşturdu. Denetimler çerçevesinde maske ve kimlik ile HES kodu kontrolleri yapıldı. Kış aylarında günlük ortalama 2 bin kişinin giriş yaptığı Bodrum'da, yazlık sahibi olanlar ve yerli turistlerle birlikte, yılbaşında nüfusun yaklaşık 500 bine ulaştığı öğrenildi.

Yılbaşını fırsat bilenler, büyükşehirlerden ilçeye gelmeye başladı. 2022'ye saatler kala Bodrum trafiği kilitlendi. Nüfus yaklaşık 500 bin olurken, trafik kontrolleri iki katına çıktı. Otel dolulukları turizmcinin yüzünü güldürdü. 14 gündür süren konserlerden dolayı Bodrum'da hareketlilik başlamıştı. 31 Aralık günü çevre şehirlerden, büyükşehirlerden gelenlerle birlikte oteller yüzde 90 doluluk oranlarına ulaştı. Birçok otel ve işletme sahibinin yılbaşından dolayı yüzü güldü. Bodrum Belediye Meydanında Sertap Erener Bodrumlularla 2022'ye girecek. Otellerde ve işletmelerde ise birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak.

Jandarma Bodrum girişinde denetimleri sıklaştırdı

Bodrum girişinde jandarma ekipleri kimlik sorgusu ve narkotik köpeklerle arama yaptı. İki katına çıkan denetimlerde emniyet güçleri ve jandarma ekiplerinin 24 saat ilçeye giren çıkanları denetleyeceği öğrenildi.

Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya otellerin dolduğunu ifade ederek, "Otellerin geçen senelere nazaran doluluk oranları daha fazla. 14 günlük etkinliğin çok fazla etkisi oldu. Sadece otellerde değil diğer işletmelere de çok fazla faydası oldu. Bodrum yazı aratmıyor. Yapılan aşı tuttu 14 günlük etkinlik Bodrum'a hareketlilik getirdi. Yazın müzikten şikayet edenler bu konserlerde en ön saflarda eğleniyor. İyi sanat ve organizasyon hiç kimseye rahatsızlık vermez. Sanata ve sanatçıya destek verip bundan nemalanmak çok daha akıllıca olacaktır" dedi.

Turizmci Zeynel Kılınç ise otellere girişlerin başladığını belirterek, "Yılbaşı için bugün girişler başladı. Yüzde yüz doluluk oranını yakalamış olacağız. Bodrum'daki hareketliliği getiren bu etkinlikler otellerin ve işletmelerin yüzünü güldürdü. - MUĞLA

Bodrum'da oteller doldu, trafik kilitlendi, denetimler iki katına çıktı
Bodrum'da oteller doldu, trafik kilitlendi, denetimler iki katına çıktı
Bodrum'da oteller doldu, trafik kilitlendi, denetimler iki katına çıktı

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Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Bodrum'da oteller doldu, trafik kilitlendi, denetimler iki katına çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bodrum'da oteller doldu, trafik kilitlendi, denetimler iki katına çıktı - Son Dakika
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