Turistler havuz başında köpük partisiyle doyasıya eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Turistler havuz başında köpük partisiyle doyasıya eğlendi

13.08.2022 19:36
Turistler havuz başında köpük partisiyle doyasıya eğlendi

Bodrum'un gece eğlencelerinin yanı sıra gündüz partileri de yerli yapancı turistleri doyasıya eğlendiriyor.

Bodrum'un gece eğlencelerinin yanı sıra gündüz partileri de yerli yapancı turistleri doyasıya eğlendiriyor.

Turizmin en gözde yerlerinden biri olan ve gece eğlenceleriyle dünyaca tanınan Bodrum gündüzleri düzenledikleri partilerle de yerli yabancı turistleri doyasıya eğlendiriyor. Bazı oteller konser düzenlerken bazı oteller ise köpük partileriyle eğlenceyi doruğa çıkarıyor. Yerli ve yabancı turistlere sınırsız eğlence imkanı sunan Very Chic otel ise havuz başında düzenlediği köpük partisiyle gece eğlencelerini gündüze taşıdı. Havuza giren turistler köpük partisinde kendilerini müziğin ritmine kaptırarak doyasıya eğlendi.

Öte yandan, Bodrum otelleri yüzde 90 doluluk oranlarını yakaladığı öğrenildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Bodrum'da Uzi fark attı, mekan kapılarını kapattı Bodrum'da Uzi fark attı, mekan kapılarını kapattı Doğum Sonrası Bodrum'da Görüntülendi Doğum Sonrası Bodrum'da Görüntülendi
Kaynak: İHA

Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Turistler havuz başında köpük partisiyle doyasıya eğlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:14 Arsenal, Gabriel Jesus'un şov yaptığı mücadelede Leicester City'yi 4 golle geçti
19:02 Tüm dünyada heyecan yaratan çalışma! Hücrelerini ölümden 1 saat sonra yeniden canlandırdılar
18:16 Welinton'un Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transferine Beşiktaş'tan vize çıkmadı
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan meydandaki pankartı gösterip 6'lı masayı eleştirdi
17:43 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus neşteri vurdu! İşte kalemini kırdığı futbolcular...
17:40 Yılan ısırığından ölen ablasının cenazesinde yılan ısırığından dolayı can verdi
17:20 Ev satın almak isterken harf hatası nedeniyle mahallenin sahibi oldu
17:13 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber internet sitesinden silindi
17:09 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in paylaşımına dikkat çeken yorum: Resmen bir karış kadar
18:24 Türk bayrağına basarak video yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 19:36:42. #1.11#
SON DAKİKA: Turistler havuz başında köpük partisiyle doyasıya eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement