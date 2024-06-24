Bomba iddia! Çağatay Ulusoy yeni aşkıyla teknede görüntülendi - Son Dakika
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Bomba iddia! Çağatay Ulusoy yeni aşkıyla teknede görüntülendi

Bomba iddia! Çağatay Ulusoy yeni aşkıyla teknede görüntülendi

Uzun yıllar aşk yaşadığı Duygu Sarışın ile yollarını ayıran Çağatay Ulusoy, gönlünü kreatif direktör Gizem Coşar'a kaptırdı. Sabaha karşı Ulusoy'un teknesinden ayrılırken görüntülenen Coşar, görüntülerin ardından sosyal medya hesabını gizliye aldı.

24.06.2024 09:23
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İçerde dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy uzun bir süre aşk yaşadıktan sonra yollarını ayırdı. Tatil sezonunu teknede geçiren Ulusoy genç bir kadınla görüntülendi.

GECEYİ BERABER GEÇİRDİLER

Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre, şimdilerde Kübra dizisiyle adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, önceki sabah kreatif direktör Gizem Coşar'ı teknesinden indirirken objektiflere takıldı. Geceyi Ulusoy ile teknede geçiren Coşar, sabaha karşı bir bota binerek otele geçti. Yakışıklı oyuncu ile zaman geçiren Coşar, görüntülerin yayılmasıyla Instagram hesabını da gizliye aldı.

Bomba iddia! Çağatay Ulusoy yeni aşkıyla teknede görüntülendi

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Son Dakika Magazin Bomba iddia! Çağatay Ulusoy yeni aşkıyla teknede görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Gökmen Karaçay: Ulusoy teknede geçirmiş iyide bize ne kardeşim nerde geçirirse gecirsin 38 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: haber değeri olmayan bi haber daha bize ne kardeş 15 0 Yanıtla
  • Serkan Seyyar: Bomba haber ,çok memnun oldum!!! 5 0 Yanıtla
  • İsmail Katı: çok büyük bomba dünyanın sonu gelmese bari 4 0 Yanıtla
  • Recep Acar: Ne Çağataymış maşallah her yerde geçiriyor 1 1 Yanıtla
  • serkan cindemir: Banane cagtayın yenı askından Baska habermı bulmadınız... 1 0 Yanıtla
  • FERİT AVCI: İdda ettiğiniz bomba haber sadece iki gurubu ilgi ediyor onlara telefonlarında haber edebilirsiniz nasıl Bombaysa 0 0 Yanıtla

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