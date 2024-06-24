Bomba iddia! Çağatay Ulusoy yeni aşkıyla teknede görüntülendi

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İçerde dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy uzun bir süre aşk yaşadıktan sonra yollarını ayırdı. Tatil sezonunu teknede geçiren Ulusoy genç bir kadınla görüntülendi.

GECEYİ BERABER GEÇİRDİLER

Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre, şimdilerde Kübra dizisiyle adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, önceki sabah kreatif direktör Gizem Coşar'ı teknesinden indirirken objektiflere takıldı. Geceyi Ulusoy ile teknede geçiren Coşar, sabaha karşı bir bota binerek otele geçti. Yakışıklı oyuncu ile zaman geçiren Coşar, görüntülerin yayılmasıyla Instagram hesabını da gizliye aldı.