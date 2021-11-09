Boşanacaklar mı? Fahriye Evcen ve Burak Özçivit resmen açıkladı

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a konuşan ünlü çift, "İşimizde gücümüzdeyiz, bu tür haberlere itibar etmeyin" dedi.

'KALBİMİN İKİ YARISI'

Haberlerin ardından çift Instagram'dan, oğulları Karan ile kahvaltı yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Burak Özçivit karenin altına, "Kalbimin iki yarısıyla sabah keyfi. Herkese günaydın" notunu düşerken, Evcen aynı kareyi, "Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken, sizi seviyorum" sözleriyle paylaştı.