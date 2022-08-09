Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti aylar sonra önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Yaptıkları yurt dışı tatili sonrası yurda dönen çift sahil turu attı. Bir anda karşılarında basın mensuplarını gören çift yüzünü gizledi. İkilinin anlamsız tavırları şaşkınlık yarattı.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş , 2019 yılında Çırağan Sarayı 'nda görkemli bir düğünle evlenmişti. Bir süredir ünlü çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Boşanacakları öne sürülen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti Bebek'te görüntülendi - Son Dakika

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