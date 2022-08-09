Boşanacakları öne sürülen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti Bebek'te görüntülendi - Son Dakika
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Boşanacakları öne sürülen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti Bebek'te görüntülendi

09.08.2022 22:18
Boşanacakları öne sürülen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti Bebek'te görüntülendi

Bir süredir boşanacakları iddiaları gündemde olan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti aylar sonra Bebek'te kameralara yakalandı. İkilinin anlamsız tavırları şaşkınlık yarattı.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişti. Bir süredir ünlü çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu.

Boşanacakları öne sürülen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti <a class='keyword-sd' href='/bebek/' title='Bebek'>Bebek</a>'te görüntülendi

YÜZLERİNİ GİZLEDİLER

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti aylar sonra önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Yaptıkları yurt dışı tatili sonrası yurda dönen çift sahil turu attı. Bir anda karşılarında basın mensuplarını gören çift yüzünü gizledi. İkilinin anlamsız tavırları şaşkınlık yarattı.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda boşanma iddiasına yanıt vermişti. Şallı, "İddialar gerçeği yansıtmıyor. Tatile gittiğimizde sürekli böyle haberler çıkıyor. Bu tip haberleri artık umursamıyoruz" demişti.

Boşanacakları öne sürülen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti Bebek'te görüntülendi

YORUMLAR
500
Seydişehir'den kısa kısa Seydişehir'den kısa kısa Bebek gibi büyüttüğü 40 koyunu telef olan çiftçi gözyaşlarına boğuldu Bebek gibi büyüttüğü 40 koyunu telef olan çiftçi gözyaşlarına boğuldu
Kaynak: Snob Magazin

Uğur Akkuş, Ebru Şallı, Bebek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Boşanacakları öne sürülen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti Bebek'te görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boşanacakları öne sürülen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti Bebek'te görüntülendi - Son Dakika
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