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Boşanma kararı aldılar! Bu sözlerle açıkladı - Son Dakika

Boşanma kararı aldılar! Bu sözlerle açıkladı

15.01.2022 23:16
Boşanma kararı aldılar! Bu sözlerle açıkladı

Oyuncu Burcu Kıratlı, geçtiğimiz şubat ayında şarkıcı Sinan Akçıl ile ikinci kez evlenmişti. Akçıl ile Kıratlı boşanacak mı? Burcu Kıratlı açıkladı...

Sinan Akçıl, ikinci kez nikah masasına oturduğu oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile evliliklerinde kriz yaşadıklarını doğruladı.

Önceki akşam Arnavutköy'de görüntülenen Burcu Kıratlı, özel hayatı hakkında konuştu.

"ALDATMA OLMADI"

Kıratlı, "Neden boşanıyorsunuz?" Araya üçüncü şahıslar mı girdi?" sorusuna, "Şu an boşanma durumumuz söz konusu. Bizi barıştırmak için araya giren üçüncü şahıslar oldu. Ancak bizim derdimiz kendimizle. Aldatma iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Şimdilik bekliyoruz, yakında netleşecektir" cevabını verdi.

"KRİZİ ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı ile yaşadığı süreç hakkında bilgi verdi.

"Şu anda evlilik çıkmazındayız" diyen Sinan Akçıl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ben şu anda ikinci nikah öncesi taşındığım 4. Levent'teki büyük daireyi Burcu'ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez aşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın."

"BU GÜZEL KIZI ÜZMENİN GEREĞİ YOK"

Burcu Kıratlı'nın manevi babası Kenan Erçetingöz'ün doğum gününe katılmayan Sinan Akçıl'ın bu hareketi iddiaları güçlendirmişti. Doğum günü çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kenan Erçetingöz, "Klip çekimi uzadığı için gelmemiş. Zamanla görürsünüz arkadaşlar. Herkesin kendi hayatı, keşke gelseydi. Bu güzel kızı üzmenin gereği yok" sözleriyle kafaları karıştırmıştı.

Akçıl o sözlere de yanıt verdi: "Yılbaşında Bakü'deydik ve klip de çektiğim için dönüşüm uzadı. Kenan Abi, aba altından sopa değil, gösterse gösterse kalp gösterir. Kendisini çok severim ve bende yeri ayrıdır."

Boşanma kararı aldılar! Bu sözlerle açıkladı
Boşanma kararı aldılar! Bu sözlerle açıkladı
Boşanma kararı aldılar! Bu sözlerle açıkladı
Boşanma kararı aldılar! Bu sözlerle açıkladı

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Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Evlilik, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Boşanma kararı aldılar! Bu sözlerle açıkladı - Son Dakika Magazin


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