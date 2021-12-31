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Boşanmaktan vazgeçtiler! İlk kez görüntülendiler - Son Dakika

Boşanmaktan vazgeçtiler! İlk kez görüntülendiler

31.12.2021 11:12
Boşanmaktan vazgeçtiler! İlk kez görüntülendiler

Mihriban Hurmacı, Astroloji haritalarına bakarak eşi Özer Hurmacı'nın kendisini aldattığını iddia etmişti. Özer Hurmacı, eşinin bu iddiası sonrası boşanma davası açmıştı. Sürpriz bir şekilde barışan ikili, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. İşte detaylar...

Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı çifti geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Önceki aylarda boşanmak üzere mahkemeye başvuran çift, geçtiğimiz günlerde bu kararlarından vazgeçtiklerini ve barıştıklarını söylemişti.

KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI

Sosyal medyadan birlikte fotoğraf paylaşan Hurmacı çifti, barışma sonrasında ilk kez Zorlu AVM'de görüntülendi. Beraber alışverişe çıkan Özer ve Mihriban Hurmacı çifti, baş başa yemek yiyip, sonrasında da kısa bir alışveriş turu yaptılar.

NE YAŞANMIŞTI?

Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Bursaspor gibi takımlarda top koşturan Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'nın astroloji haritalarına bakarak kendisini 'aldatan adam' olmakla suçladığını iddia etti.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

En son Bursaspor'da forma giydikten sonra yeşil-beyazlı takımın sözleşmeyi uzatmaması üzerine kulüp bulamayan futbolcu Özer Hurmacı, 1 Eylül'de İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, 6 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle 'çekişmeli' olarak boşanma davası açtı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

İddiaların kurgu ve iftira olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı ise, 30 milyon lira tazminat ile üç çocuğu için toplam 75 bin lira iştirak nafakası talep etmişti. Eşinin kendisini evden atmakla tehdit ettiğini ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı, ayrıca 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

BARIŞTILAR

Yaşanan tüm bu olayların ardından ünlü çiftten sürpriz bir hamle geldi. Ünlü çift barıştıklarını sosyal medyadan ilan etti.

Eşi Özer Hurmacı ile tatile giden Mihriban Hurmacı paylaştığı bu karenin altına, 'Mutluluğumuzda gözü olanın gözü çıksın. Seni seviyorum Özer' mesajını yazdı.

Boşanmaktan vazgeçtiler! İlk kez görüntülendiler
Boşanmaktan vazgeçtiler! İlk kez görüntülendiler
Boşanmaktan vazgeçtiler! İlk kez görüntülendiler
Boşanmaktan vazgeçtiler! İlk kez görüntülendiler

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alışveriş merkezi, Özer Hurmacı, Bursaspor, alışveriş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Boşanmaktan vazgeçtiler! İlk kez görüntülendiler - Son Dakika Magazin


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