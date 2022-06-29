Tekirdağ'da lavanta günleri renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da lavanta günleri renkli görüntülere sahne oldu

29.06.2022 12:29

Tekirdağ'da lavanta günleri renkli görüntülere sahne oldu Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen lavanta tarla şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ'da lavanta günleri renkli görüntülere sahne oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen lavanta tarla şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Canlı müzik eşliğinde dokuz sekizlik ezgilerle roman havası oynayan onlarca kişi lavanta tarla şenliğini kutladı.

İstanbul'un sınır komşusu olması nedeniyle yerli turizmden payını almak ve alternatif tarım örneklerine yönelen Tekirdağ'da oluşturulan lavanta tarlaları hem rengi hem de kokusuyla adeta büyülü manzaralar sunuyor. Eşsiz manzarada anı ölümsüzleştirmek isteyenler ise lavanta tarlalarına giderek bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor.

Pek çok lavanta tarlasını barındıran ve bu tarlalarda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Tekirdağ'da son olarak Ergene'nin Velimeşe Mahallesi'nde yer alan 35 dönümlük lavanta tarlasında Lavanta Tarla Günleri Şenliği gerçekleştirildi.

Şenliği katılanlar fotoğraf çekmenin yanı sıra lavantaların arasında çalan canlı müzik eşliğinde roman havası oynayarak stres attı.

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Kaynak: İHA

Magazin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da lavanta günleri renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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