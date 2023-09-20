Brezilya\'nın ünlü internet fenomeni evinde ölü bulun

Brezilyalı giyim markası sahibi ve sosyal medya fenomeni 49 yaşındaki Adriana Thyssen, yaptığı diyet sonrası bir yılda 45 kilo vermişti. Sosyal medya hesaplarından sık sık zayıflama süreciyle ilgili paylaşımlar yapan fenomen, evind eölü bulundu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Adriana'nın ölüm haberi, kendi giyim markası Instagram hesabındaki bir gönderi ile duyuruldu. Gönderide, "Sevgili Drika'nın vefatını size bildirmekten derin bir üzüntü ve pişmanlık içindeyiz. Bu acı anında herkesin dualarını ve şefkatini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. Drika, özel bir cenaze töreni ile doğduğu yer olan Minas Gerais'de toprağa verildi.

SAĞLIĞINA KAVUŞTUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Ölümünden önce yaptığı diyetin sonuçlar hakkında sürekli takipçilerini bilgilendirip insanları sağlıklı beslenmeye teşvik ediyordu. En son sağlığına kavuştuğu ile ilgili yaptığı paylaşım takipçilerini sevince boğdu. Drika, genç yaşlardan itibaren fazla kilo ile mücadele ettiğini ve 18 yıl boyunca uyuşturucu madde bağımlı olduğunu itiraf etmişti. Bu durum onu depresyon ve alkolizme sürüklemişti. Diyetler denemiş, ancak bir türlü çözüm bulamamıştı.