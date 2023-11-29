Britney Spear, üstsüz bir şekilde tuhaf günaydın videosu paylaşarak hayranlarını yine şaşırttı

Britney Spears, yatakta tamamen üstsüz olarak çektiği günaydın videosu ile takipçilerini yine şaşırttı.
ABD'li yıldız şarkıcı Britney Spears, ata binerken, kumsalda çıplak poz verirken çektiği müstehcen video ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak sürekli kendinden söz ettiriyor.
Instagram'da son paylaştığı videoda, şarkıcının göğüs dekoltesini gösterirken gülümsediği ve ardından alaycı bir sesle "Günaydın" dediği görülüyor. Ünlü şarkıcı kamerayı yüzüne yaklaştırıp gözlerini genişleterek ikinci kez aynı şeyi tekrarladı.
Eski kocası Kevin Federline, Spears'ın Instagram'da dikkat çekmek için anne olduğunu unutup çıplak fotoğraflar paylaştığını söyledi. Sürekli çıplak fotoğraf paylaşmasından dolayı eski kocası oğulları Preston (18) ve Jayden (17) iki yıl boyunca kendisine göstermedi.
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