 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Britney Spear, üstsüz bir şekilde tuhaf günaydın videosu paylaşarak hayranlarını yine şaşırttı - Son Dakika

Britney Spear, üstsüz bir şekilde tuhaf günaydın videosu paylaşarak hayranlarını yine şaşırttı

Britney Spears, Instagram'da paylaştığı günaydın videosuyla takipçilerini şaşırttı. Üstsüz yatak videosunda gülümseyen Spears, göğüs dekoltesini gösterip "Günaydın" dedi. 41 yaşındaki şarkıcı, komik surat ifadeleriyle eğlenceli anlar yaşattı

Britney Spear, üstsüz bir şekilde tuhaf günaydın videosu paylaşarak hayranlarını yine şaşırttı
29.11.2023 - 10:40,  Güncelleme: 10:46
Abone Ol

Britney Spears, yatakta tamamen üstsüz olarak çektiği günaydın videosu ile takipçilerini yine şaşırttı.

PAYLAŞIMLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

ABD'li yıldız şarkıcı Britney Spears, ata binerken, kumsalda çıplak poz verirken çektiği müstehcen video ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak sürekli kendinden söz ettiriyor.

YATAKTA ÇIPLAK VİDEO

Instagram'da son paylaştığı videoda, şarkıcının göğüs dekoltesini gösterirken gülümsediği ve ardından alaycı bir sesle "Günaydın" dediği görülüyor. Ünlü şarkıcı kamerayı yüzüne yaklaştırıp gözlerini genişleterek ikinci kez aynı şeyi tekrarladı.

ESKİ KOCASI ÇOCUKLARINI İKİ YIL GÖSTERMEDİ

Eski kocası Kevin Federline, Spears'ın Instagram'da dikkat çekmek için anne olduğunu unutup çıplak fotoğraflar paylaştığını söyledi. Sürekli çıplak fotoğraf paylaşmasından dolayı eski kocası oğulları Preston (18) ve Jayden (17) iki yıl boyunca kendisine göstermedi.

Britney Spear, üstsüz bir şekilde tuhaf günaydın videosu paylaşarak hayranlarını yine şaşırttı
Britney Spear, üstsüz bir şekilde tuhaf günaydın videosu paylaşarak hayranlarını yine şaşırttı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Magazin

İsrail, Dünya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Britney Spear, üstsüz bir şekilde tuhaf günaydın videosu paylaşarak hayranlarını yine şaşırttı - Son Dakika


13:04
Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran seçim mesajı! Gençlerin 'İstanbul' sloganına karşılık verdi Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran seçim mesajı! Gençlerin "İstanbul" sloganına karşılık verdi
12:56
Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya yeni isim buldu: Gazze kasabı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya yeni isim buldu: Gazze kasabı
12:20
Dilan Polat cezaevindeki günlerinin nasıl geçtiğiniz anlattı: İbadet edip düşünüyorum Dilan Polat cezaevindeki günlerinin nasıl geçtiğiniz anlattı: İbadet edip düşünüyorum
12:14
Düğünde toplanan parayı onlarca kişi 6 saatte sayabildi Düğünde toplanan parayı onlarca kişi 6 saatte sayabildi
12:10
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland kafilesinde 7 eksik Fenerbahçe'nin Nordsjaelland kafilesinde 7 eksik
12:00
Adalet Bakanı Tunç: Fatih Terim Fonu olayında 7 sanık 18 müşteki var, 2. duruşma 12 Ocak'ta olacak Adalet Bakanı Tunç: Fatih Terim Fonu olayında 7 sanık 18 müşteki var, 2. duruşma 12 Ocak'ta olacak
12:00
Bomba iddia! Taner Tolga Tarlacı, siyahi kadına tecavüzden hapsi boyladı Bomba iddia! Taner Tolga Tarlacı, siyahi kadına tecavüzden hapsi boyladı

Son Dakika
13:04 Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran seçim mesajı! Gençlerin "İstanbul" sloganına karşılık verdi
12:56 Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya yeni isim buldu: Gazze kasabı
12:20 Dilan Polat cezaevindeki günlerinin nasıl geçtiğiniz anlattı: İbadet edip düşünüyorum
12:14 Düğünde toplanan parayı onlarca kişi 6 saatte sayabildi
12:10 Fenerbahçe'nin Nordsjaelland kafilesinde 7 eksik
12:00 Adalet Bakanı Tunç: Fatih Terim Fonu olayında 7 sanık 18 müşteki var, 2. duruşma 12 Ocak'ta olacak
12:00 Bomba iddia! Taner Tolga Tarlacı, siyahi kadına tecavüzden hapsi boyladı
11:57 AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: Mansur Yavaş imkansızı başardı, batmayacak şirketleri tek tek batırdı
11:55 SPK'dan futboldaki saadet zincirine ilk yorum: Tamamen dolandırıcılık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2023 13:36:55. #1.12#
SON DAKİKA: Britney Spear, üstsüz bir şekilde tuhaf günaydın videosu paylaşarak hayranlarını yine şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement