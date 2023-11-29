Britney Spear, üstsüz bir şekilde tuhaf günaydın videosu paylaşarak hayranlarını yine şaşırttı

Britney Spears, yatakta tamamen üstsüz olarak çektiği günaydın videosu ile takipçilerini yine şaşırttı.

PAYLAŞIMLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

ABD'li yıldız şarkıcı Britney Spears, ata binerken, kumsalda çıplak poz verirken çektiği müstehcen video ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak sürekli kendinden söz ettiriyor.

YATAKTA ÇIPLAK VİDEO

Instagram'da son paylaştığı videoda, şarkıcının göğüs dekoltesini gösterirken gülümsediği ve ardından alaycı bir sesle "Günaydın" dediği görülüyor. Ünlü şarkıcı kamerayı yüzüne yaklaştırıp gözlerini genişleterek ikinci kez aynı şeyi tekrarladı.

ESKİ KOCASI ÇOCUKLARINI İKİ YIL GÖSTERMEDİ

Eski kocası Kevin Federline, Spears'ın Instagram'da dikkat çekmek için anne olduğunu unutup çıplak fotoğraflar paylaştığını söyledi. Sürekli çıplak fotoğraf paylaşmasından dolayı eski kocası oğulları Preston (18) ve Jayden (17) iki yıl boyunca kendisine göstermedi.