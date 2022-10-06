Britney Spears... ÇIPLAK POZ VERMEYE DOYMADI!

Geçtiğimiz aylarda uzun süredir nişanlı olduğu Sam Asghari ile evlenen ancak düğününe çocuklarının katılmamasıyla dikkat çeken Britney Spears, yine çıplak fotoğraflarıyla gündemde.

Spears'ın eski kocası ve çocuklarının babası Kevin Federline daha önce çocukların, Spears'ın çıplak fotoğraflarından utandıklarını belirtmişti.

Spears, Federline ile çocukları arasındaki anlaşmazlıkla gündeme gelirken yeniden çıplak pozlarını sosyal medyada paylaşarak dikkat çekti.

40 yaşındaki şarkıcı, kumda uzanırken kırmızı geniş kenarlı bir şapkadan başka bir şey olmadan poz verdi. Spears, çıplak göğüslerini elleriyle kapatırken ayrıca bir de kalp emojisi kullandı.