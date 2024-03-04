Miley Cyrus, İngiltere\'de BRIT Ödülü\'nü video aracılığıyla aldı

Amerikalı şarkıcı Miley Cyrus, İngiltere'de BRIT Ödülü'nü kazandı. İngiltere'de olmayan şarkıcı ödülünü video aracılığı ile aldı. Şarkıcı, videoda altına sutyen giymediği tül elbisesi ile tama anlamıyla baş döndürdü.
Popüler şarkısı Flowers ile hayranlarını büyüleyen Miley, bu başarısıyla bir ödül kazandı. Cumartesi günü düzenlenen törene katılamayan Cyrus, yine de ekranda görünmek için kendini hazırladı.
Miley, çıplak elbisesiyle BRIT Ödülü'nü elinde poz verirken görüldü. Ten rengi elbisesi uyluklarını zar zor geçerken, bacaklarını sergiledi.
Sütyenini çıkaran Miley, gülümseyerek ödülünü kaldırdı. Şarkıcı daha sonra fotoğrafı teşekkür videosuyla takip etti ve kıyafetinin daha fazlasını sergiledi.
Ve Miley'nin saçı, sırtına doğru havalanan bir kabarmayla dikkat çekti, bu arada elbiseye biraz renk katan koyu bir makyaj tercih etti.
Kamera karşısında, kıyafetinin sırtının açık olduğunu göstermek için döndü ve kameraya dövmelerini gösterdi. Hayranlarına verdikleri oylar için teşekkür eden şarkıcı şu ifadelere kullandı:"BRIT'lere katılan herkese merhaba, Flowers'ı Yılın Uluslararası Şarkısı olarak seçtiğiniz için çok teşekkür etmek istedim.
"Kazanmak inanılmaz amabu şarkının dünya genelinde sevilmesi, benim için gerçek ödüldür. Vidoya uygun olması için bu elbiseyi tercih ettim.
Şarkıcının açıklaması, kısa süre içinde 1.5 milyondan fazla beğeni aldı.
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