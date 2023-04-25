Bu görüntü olay çıkarır! Kadir Doğulu'nun bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri düştü - Son Dakika
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Bu görüntü olay çıkarır! Kadir Doğulu'nun bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri düştü

25.04.2023 19:52

2016 yılında Neslihan Atagül ile dünya evine giren Kadir Doğulu'nun eğlence mekanında bir kadınla dans ettiği görüntüler servis edildi. Sosyal medyada dolaşıma sokulan video kafaları karıştırdı.

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir kadınla yakın temasta bulunan Kadir Doğulu'nun keyifli anları çevredekiler tarafından kayıt altına alındı. Oyuncu Neslihan Atagül ile mutlu bir evlilik sürdüren Doğulu'nun videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

UYARILARI DİKKATE ALMADI

İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İyemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

İKİ TARAF DA SESSİZ

Çok konuşulan görüntülerin ardından gözlerin çevrildiği Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

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Bu görüntü yuva yıkar! Kadir Doğulu'nun bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri çıktı Bu görüntü yuva yıkar! Kadir Doğulu'nun bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri çıktı

Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bu görüntü olay çıkarır! Kadir Doğulu'nun bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu görüntü olay çıkarır! Kadir Doğulu'nun bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri düştü - Son Dakika
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