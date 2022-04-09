Bu hikaye yarım kalmayacak: Ünlü çift, 18 yıl sonra bir kez daha nişanlandı - Son Dakika

100 yıllık köpek balığının içini açan uzmanların ilk sözleri "Böyle bir şey görmedik" oldu

Hollywood'un iki ünlü ismi 52 yaşındaki Jennifer Lopez ile 49 yaşındaki Ben Affleck, 2002 yılında Gigli'nin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladı. 2002'de nişanlanıp 2003 yılında evlenmeye karar çift, 2004 yılında Lopez'in kariyer olarak Affleck'in önüne geçmesi sebebiyle yollarını ayırdı. Yıllar sonra yeniden barışan çiftten güzel haber geldi.

YENİDEN NİŞANLANDILAR

Daily Mail'in haberine göre, 52 yaşındaki ünlü yıldız Jennifer Lopez, paylaştığı video ve fotoğraflarla sevgilisi Ben Affleck'le yeniden nişanlandıklarını duyurdu. Affleck ile 20 yıl aradan sonra tekrar nişanlanan Lopez'in paylaştığı videoda gözleri dolması dikkat çekti. Öte yandan Affleck'in Lopez'e aldığı yüzük de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.