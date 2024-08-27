Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim! Cihat Tamer'in acı gününde selfi derdine düştü - Son Dakika
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Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim! Cihat Tamer'in acı gününde selfi derdine düştü

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Usta oyuncu Cihat Tamer'in hayatını kaybeden oğlu Atilla Tamer'in cenaze törenine katılan TRT sanatçısı Turhan Öge'nin fotoğraf merakı tepki çekti. Öge, cenaze töreninde tiyatrocu Zihni Göktay'la selfi çekmeye çalıştı.

27.08.2024 21:41
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Oyuncu Cihat Tamer'in yaşamını yitiren oğlu Atilla Tamer'in cenaze törenine katılan TRT sanatçısı Turhan Öge tepki çeken bir harekete imza attı. Turhan Öge, cenaze töreninde tiyatrocu Zihni Göktay'la fotoğraf çekmeye çalıştı.

CİHAT TAMER OĞLUNU KAYBETTİ

Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Cihat Tamer'in kanser hastası oğlu Atilla Tamer 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. Evlat acısıyla kahrolan Cihat Tamer, yaptığı açıklamada, "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik. Cenazesi yarın Ataköy Ömer Doruk Cami'sinde ikindi namazından sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecektir" dedi.

Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim! Cihat Tamer'in en acı gününde selfi derdine düştü

CENAZE TÖRENİNDE SELFİ DERDİNE DÜŞTÜ

Cenaze töreninde Tamer'i dostları yalnız bırakmadı. Usta tiyatrocu Zihni Göktay ve TRT sanatçısı Turhan Öge de cenaze törenine katıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, müzisyen Öge, Göktay'la fotoğraf çekme derdine düştü. Turhan Öge, Cihat Tamer de yanlarındayken gülümseyerek Zihni Göktay'la selfi çektirdi. Göktay'ın o anlarda yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı.

Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim! Cihat Tamer\'in acı gününde selfi derdine düştü

Zihni Göktay, Cihat Tamer, Trt, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim! Cihat Tamer'in acı gününde selfi derdine düştü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Bayram Yavuz: Cenazede az kalsın başka Cenaze çıkacaktı 1 0 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz: Nerde yaşadı nerde içtiyse gidin orada kaldorın tiur taş hoca devamıda vardı 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim! Cihat Tamer'in acı gününde selfi derdine düştü - Son Dakika
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