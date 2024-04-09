Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı

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Rol aldığı sayısız proje ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Buket Dereoğlu, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Özel hayatından bahseden Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını da anlattı.

"EVLENDİKTEN SONRA ANNEMİ ÖZLEDİM DİYEREK AĞLAMAYA BAŞLADIM"

"Evliliklerin niye kısa sürdü?" sorusu üzerine konuşan Buket Dereoğlu, "Beceremiyorum. İki taraftan kaynaklanabilir. İlk evliliğimi yaptığımda 22 yaşındaydım, çok gençtim. 6 ay sürdü. Birlikteliğimiz 1,5 sene sürdü. Boşanma sürecimizde hızlı oldu çünkü anlaşmalı boşandık. Volkan'la evde otururken birden anneme gitmek istiyorum diyerek ağlamaya başlamıştım. Volkan çok eğlenceli biridir. Güzel arkadaşlığımız vardı. Biz arkadaşken bir anda evlenmeye karar verdik. Evliliğin olgun olduğun dönemde gerçekleşmesi lazım" dedi.