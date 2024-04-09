Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı

Geniş Video İzle

Başarılı oyuncu Buket Dereoğlu, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Dereoğlu, özel hayatından bahsederek Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı. İlk evliliğini genç yaşta yaptığını ve beceremediğini söyleyen Dereoğlu, boşanma sürecinin hızlı olduğunu ve anlaşmalı olarak ayrıldıklarını belirtti.

09.04.2024 14:57  Güncelleme: 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rol aldığı sayısız proje ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Buket Dereoğlu, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Özel hayatından bahseden Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını da anlattı.

"EVLENDİKTEN SONRA ANNEMİ ÖZLEDİM DİYEREK AĞLAMAYA BAŞLADIM"

"Evliliklerin niye kısa sürdü?" sorusu üzerine konuşan Buket Dereoğlu, "Beceremiyorum. İki taraftan kaynaklanabilir. İlk evliliğimi yaptığımda 22 yaşındaydım, çok gençtim. 6 ay sürdü. Birlikteliğimiz 1,5 sene sürdü. Boşanma sürecimizde hızlı oldu çünkü anlaşmalı boşandık. Volkan'la evde otururken birden anneme gitmek istiyorum diyerek ağlamaya başlamıştım. Volkan çok eğlenceli biridir. Güzel arkadaşlığımız vardı. Biz arkadaşken bir anda evlenmeye karar verdik. Evliliğin olgun olduğun dönemde gerçekleşmesi lazım" dedi.

Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden 6 ayda boşandığını anlattı: Evliliği beceremedim
Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden 6 ayda boşandığını anlattı: Evliliği beceremedim
Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı

Volkan Severcan, Buket Dereoğlu, YouTube, Ünlüler, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ha Ye: Ulan boşanacaksanız neden evleniyorsunuz evlendiyseniz neden boşanıyorsunuz 3 0 Yanıtla

15:27 Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
14:49 Yeniden Refah Partisi’nden hükümete “İsrail“ çağrısı: Kürecik’i kapatın Yeniden Refah Partisi'nden hükümete "İsrail" çağrısı: Kürecik'i kapatın
14:25 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı
12:40 İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın İsrail, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın
12:32 Abdullah Zeydan’a mazbata verilmesi Bahçeli’yi küplere bindirdi Abdullah Zeydan'a mazbata verilmesi Bahçeli'yi küplere bindirdi
14:57 Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı
14:44 5 katlı binanın balkonu çöktü, yaşlı kadın aşağıya düşerek yaralandı 5 katlı binanın balkonu çöktü, yaşlı kadın aşağıya düşerek yaralandı
14:09 Metroda iğrenç olay Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı Metroda iğrenç olay! Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı
13:07 Survivor’dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı Survivor'dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı
13:00 Hatalı U dönüşü yapan araca, motosikletiyle çarpan 22 yaşındaki Semanur 22 gün sonra hayatını kaybetti Hatalı U dönüşü yapan araca, motosikletiyle çarpan 22 yaşındaki Semanur 22 gün sonra hayatını kaybetti
12:35 Mezarlıkta sahte hocalara karşı denetim yapıldı, duayı yanlış okuyanlar dışarı çıkartıldı Mezarlıkta sahte hocalara karşı denetim yapıldı, duayı yanlış okuyanlar dışarı çıkartıldı
12:21 4 yaşındaki Bilge, babasının kullandığı traktörün altında kalarak can verdi 4 yaşındaki Bilge, babasının kullandığı traktörün altında kalarak can verdi
12:16 Real Madrid, Manchester City maçında stadyumun üstünü kapatacak Real Madrid, Manchester City maçında stadyumun üstünü kapatacak
11:58 İstanbul’da bayram tatili nedeniyle hava kirliliği azaldı, 3 şehir tek fotoğrafta gözüktü İstanbul'da bayram tatili nedeniyle hava kirliliği azaldı, 3 şehir tek fotoğrafta gözüktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 15:40:12. #1.11#
SON DAKİKA: Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement