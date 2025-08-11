Bülent Ersoy\'dan meslektaşlarına ağır gönderme

Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamalarla yine gündem yarattı. Geçtiğimiz günlerde 16 bin liralık alacağını sosyal medya üzerinden talep ederek dikkatleri üzerine çeken Ersoy, bu kez Antalya Açıkhava konseri sonrası meslektaşlarını hedef aldı.

"ZAFERLERİN KADINIYIM" VURGUSU

Antalya'daki konserinde salonu tamamen doldurduğunu vurgulayan Diva, playback yapan sanatçılara ağır eleştiriler yöneltti. Paylaşımına "Kamuoyunun Dikkatine! Ben, zaferlerin kadınıyım… Hadi evlerinize… Haydeee!!!" sözleriyle başlayan Ersoy, teknolojinin arkasına sığınıp sahnede 'okuyormuş gibi' yapanları 'sahtekar' ve 'yalancı' olarak nitelendirdi.

"SESİNİZ YOKSA HALKI KANDIRMAYIN"

"Sesiniz yoksa insanları kandırmayın; defolun, çekin gidin evlerinize!" diyen 74 yaşındaki sanatçı, sahnede hiçbir teknolojik yardım almadan gırtlağını parçalarcasına şarkı söylediğini belirtti. Ersoy, "İşte halka saygı, alın teri, doğruluk ve dürüstlük budur" ifadelerini kullandı.

MÜZEYYEN SENAR VE ZEKİ MÜREN'E GÖNDERME

Açıklamasında, ustaları Müzeyyen Senar ve Zeki Müren'i de anan Ersoy, "Bugün yaşanan rezillikleri görselerdi, musiki adına içiniz kan ağlardı. Ama merak etmeyin, onların hepsinin hakkından ancak ben gelirim" dedi.

PLAYBACK PROTESTOSUNU ANLATTI

Ersoy, "Çok meşhur" olarak tanımladığı bir sanatçının konserinde izleyicilerin playback yapıldığını fark edip salonu terk ettiğini anlattı. "Okuyamıyorsunuz! Geçmişteki birikimlerinizden yiyorsunuz ama hazıra dağ dayanmaz" diyen sanatçı, playback yapanların halk tarafından protesto edileceğini belirtti.