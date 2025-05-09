Bülent Ersoy\'dan tehditkar mesaj

Türk müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, bu kez sessizliğini öfkeyle bozdu. Uzun süredir ekranlardan uzak duran ve zaman zaman sosyal medyadaki çıkışlarıyla adından söz ettiren Ersoy, yaptığı son paylaşımda adeta tehdit yağdırdı. Paylaşımında herhangi bir isim vermeyen sanatçı, şu ifadeleri kullandı: Yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyeceksiniz.

KISA SÜRE İÇİNDE SİLDİ

Söz konusu paylaşım kısa süre içinde silinse de ekran görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla yayıldı. Bu sözlerin kime ya da kimlere yönelik olduğu bilinmezken, Ersoy'un bu kadar sert bir çıkış yapmasının arkasında ne olduğu ise merak konusu oldu. Paylaşımın ardından sosyal medyada başlayan tartışmalar, ünlü sanatçının uzun süredir bastırdığı öfkesini artık saklamadığı şeklinde yorumlandı.