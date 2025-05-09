Bülent Ersoy'dan tehditkar mesaj - Son Dakika
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Bülent Ersoy'dan tehditkar mesaj

Bülent Ersoy\'dan tehditkar mesaj

Türk sanat müziğinin sarsılmaz ismi, sahnenin efsanesi Bülent Ersoy, sessizliğini adeta bir savaş çığlığıyla bozdu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Diva, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek paylaşımla ortalığı karıştırdı: Yaşattıklarınız yaşamadan ölmeyeceksiniz.

09.05.2025 10:23
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Türk müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, bu kez sessizliğini öfkeyle bozdu. Uzun süredir ekranlardan uzak duran ve zaman zaman sosyal medyadaki çıkışlarıyla adından söz ettiren Ersoy, yaptığı son paylaşımda adeta tehdit yağdırdı. Paylaşımında herhangi bir isim vermeyen sanatçı, şu ifadeleri kullandı: Yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyeceksiniz.

Bülent Ersoy'dan tehditkar mesaj

KISA SÜRE İÇİNDE SİLDİ

Söz konusu paylaşım kısa süre içinde silinse de ekran görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla yayıldı. Bu sözlerin kime ya da kimlere yönelik olduğu bilinmezken, Ersoy'un bu kadar sert bir çıkış yapmasının arkasında ne olduğu ise merak konusu oldu. Paylaşımın ardından sosyal medyada başlayan tartışmalar, ünlü sanatçının uzun süredir bastırdığı öfkesini artık saklamadığı şeklinde yorumlandı.

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Son Dakika Magazin Bülent Ersoy'dan tehditkar mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Faruk aydoğan:
    bu da ölmedi gitti 25 11 Yanıtla
  • Engin Engo:
    hükümet yalakaları bu gücü nereden alıyor acaba ? 13 14 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    önünü kesenlere kızmış,bu da onların önünü kesecek.yaşattıklarını yaşamadan dediği bu herhalde 16 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    fazla yaklasmayın ne yapar bılınmez 13 2 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    İktidar lgbt ye karşıyız diyor bunu devlet sanatçısı ilan ediyor çelişki olmuyor mu biraz. 4 0 Yanıtla
  • Faruk Demiroğlu:
    Bülent abla diyorsa yapar abi otuz yıl önce bugün ayakta işiyordu 4 0 Yanıtla
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