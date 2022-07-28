Bülent Ersoy tarafından uyarılan Hadise: Düşmanlığınız bile bir ödül ama mesajınız alınmıştır - Son Dakika
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Bülent Ersoy tarafından uyarılan Hadise: Düşmanlığınız bile bir ödül ama mesajınız alınmıştır

28.07.2022 08:52

Magazin dünyası bu olayı konuşuyor. Şarkıcı Bülent Ersoy, menajeri Haluk Şentürk'ün Hadise ile samimi pozunu paylaştığını görünce öfkelendi. Şentürk'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yorum yapan Ersoy, "Hadise'yi düşman ilan edebilirim. Aranıza 1,5 metre mesafe koyun, sizleri ikaz ediyorum" sözlerini sarf etti. Ersoy'un sözlerini yanıtlayan Hadise'yse, "Düşmanlığınız bile bir ödül ama mesajınız alınmıştır" şeklinde konuştu.

Bülent Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk, Instagram hesabından Hadise ile yanak yanağa verdiği bir pozunu yayınladı. Şentürk'ün paylaşımını gören Ersoy ise adeta çileden çıktı.

"ARANIZDA 1,5 METRE MESAFE OLSUN, SİZLERİ İKAZ EDİYORUM"

Menajeri ve Hadise'nin samimi pozundan rahatsız olan Bülent Ersoy, Şentürk'ün paylaşımına şu yorumu yaptı: "Haluk şimdi bir resim geldi telefonuma. Bana inat mı koydunuz o resmi... Hadise Hanım'la yanak yanağa poz vermişsiniz. Bu Hadise Hanım da aslında iyi bir kızdır. Gerçekten çok sevdiğim iyi bir çocuktur ama bu kadar ziyadesiyle sana yaklaşmasından sonra kendisine olan iyi niyetli, sevecen yaklaşımlarım ve iyi niyet fikirlerim her an pozisyonumun değişmesine sebep olabilir. Kendisini düşmanım ilan edebilirim. Bundan sonrası ilk görüşmenizde aranızda en az 1,5 metre mesafe ile oturmanızı, bir birinize hiç dokunmamanızı her ikinizi de sağlık ve selameti adına bilgilerine sunuyor. En halisane duygularımda ilk ve son kez sizleri ikaz ediyorum."

Menajerinin Hadise ile sarmaş dolaş poz verdiğini gören Bülent Ersoy, çileden çıktı: Sizleri ikaz ediyorum

HADİSE'DEN JET YANIT GELDİ

Bülent Ersoy'un Haluk Şentürk'ün paylaştığı fotoğrafın altına yaptığı yorumu gören Hadise ile Diva'ya cevap vererek "Divam, sizin düşmanlığınız bile bir ödül. Ama mesajınız alınmıştır. Bir dahaki buluşmamızda yanımızda sizin olmanızı çok isterim" dedi.

Menajerinin Hadise ile sarmaş dolaş poz verdiğini gören Bülent Ersoy, çileden çıktı: Sizleri ikaz ediyorum
Menajerinin Hadise ile sarmaş dolaş poz verdiğini gören Bülent Ersoy, çileden çıktı: Sizleri ikaz ediyorum
Menajerinin Hadise ile sarmaş dolaş poz verdiğini gören Bülent Ersoy, çileden çıktı: Sizleri ikaz ediyorum
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Son Dakika Magazin Bülent Ersoy tarafından uyarılan Hadise: Düşmanlığınız bile bir ödül ama mesajınız alınmıştır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bülent Ersoy tarafından uyarılan Hadise: Düşmanlığınız bile bir ödül ama mesajınız alınmıştır - Son Dakika
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