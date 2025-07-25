Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı! Menajerinden açıklama var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı! Menajerinden açıklama var

Haberin Videosunu İzleyin
Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı! Menajerinden açıklama var
25.07.2025 16:29  Güncelleme: 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı! Menajerinden açıklama var
Haber Videosu

Antalya'nın Kundu bölgesi Güzeloba Mahallesi'nde bulunan Bülent Ersoy'un villasına yangın sıçradı. 9 Ağustos'ta sahne alacak olan Ersoy, büyük panik yaşarken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Diva'nın durumunun iyi olduğu ve villada hasar meydana geldiği bildirildi.

Antalya'nın Kundu bölgesi Güzeloba Mahallesi'nde bulunan ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un villasına yangın sıçradı. 9 Ağustos'ta sahne alacak olan Ersoy, yangın sırasında büyük korku yaşarken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Sanatçının danışmanları Arzu Acay ve Elnur Can, Ersoy'un yardımına koşarken, Diva'nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangında villanın zarar gördüğü öğrenildi.

"DİVA'YI GÜÇLÜKLE TAHLİYE ETTİK"

Olayla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Arzu Acay, şu ifadeleri kullandı, "Görüyorsunuz dostlarım. Sayın Diva'mızın villası da şurada. Ramak kala orman resmen yandı, kül oldu. Diva'mızı güçlükle de olsa tahliye ettik. Gelmiş geçmiş olsun. İtfaiyeci kardeşlerimizden de Allah razı olsun, hemen müdahale ettiler."

Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güzeloba Mahallesi, Bülent Ersoy, Magazin, İtfaiye, Antalya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı! Menajerinden açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sevinç Ak:
    Köylü Mehmet efendi olsa şimdiye evi, ahırı, hayvanları, herşeyi yanmıştı 44 2 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    yananı görür allah 38 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Yanmaz abi bu yanan ateşide söndürür 9 3 Yanıtla
  • Esper Soydan:
    diva göz açıp kapanana dek biraz daha yaşar ama ne itfaiyecilerin nede helikopter uçak vs sürdürüleceği bir ateşe doğru gidiyor kapansın ibadetlerini yapsın tövbe etsin daha hayattayken iş işten geçmeden:) 10 1 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    bu dürzinin villası evi bırakın yansaydı 6 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Icardi, ’’Sürekli bana yazıyor’’ diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı Icardi, ''Sürekli bana yazıyor'' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
’’Fenerbahçe’ye gidiyorum’’ diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı ''Fenerbahçe'ye gidiyorum'' diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı
Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Mourinho’dan sürpriz telefon: Galatasaray’a gitme Fenerbahçe’ye gel Mourinho'dan sürpriz telefon: Galatasaray'a gitme Fenerbahçe'ye gel
Elif Elmas geri dönüyor Elif Elmas geri dönüyor
Suriye’den PKKYPG’ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar Suriye'den PKK/YPG'ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar
Alman polisinden Gazze’ye destek eylemine müdahale Çok sayıda kişi gözaltında Alman polisinden Gazze'ye destek eylemine müdahale! Çok sayıda kişi gözaltında
Igor Tudor’un gözü Fenerbahçe’nin yıldızında Igor Tudor'un gözü Fenerbahçe'nin yıldızında
Gazze’de ateşkes görüşmelerinde kriz ABD ve İsrail heyetleri geri döndü Gazze'de ateşkes görüşmelerinde kriz! ABD ve İsrail heyetleri geri döndü

17:18
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kaldırıldı
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı
16:27
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
16:19
Termometreler patlayacak İşte Türkiye’de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
Termometreler patlayacak! İşte Türkiye'de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
16:09
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
22:50
Beşiktaş’a yeni yıldızından kötü haber Sakatlanarak oyundan çıktı
Beşiktaş'a yeni yıldızından kötü haber! Sakatlanarak oyundan çıktı
22:34
Beşiktaş taraftarından Rashica’ya büyük tepki
Beşiktaş taraftarından Rashica'ya büyük tepki
22:31
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız
22:27
Yargıtay, 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında verilen beraat kararlarını bozdu
Yargıtay, 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında verilen beraat kararlarını bozdu
22:15
Aniden yola çıkan yaya, trafiği birbirine kattı
Aniden yola çıkan yaya, trafiği birbirine kattı
22:13
Tekneyi fark etmeden köprüden atladı Ölümden kıl payı kurtuldu
Tekneyi fark etmeden köprüden atladı! Ölümden kıl payı kurtuldu
22:10
Tammy Abraham, Beşiktaş’taki hesabını açtı
Tammy Abraham, Beşiktaş'taki hesabını açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 17:55:22. #7.11#
SON DAKİKA: Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı! Menajerinden açıklama var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.