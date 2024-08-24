Bülent Şakrak, 8 aydır aşk yaşadığı Esra Akpınar'la ayrıldı - Son Dakika
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Bülent Şakrak, 8 aydır aşk yaşadığı Esra Akpınar'la ayrıldı

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Ceyda Düvenci'den boşandıktan sonra yapımcı Esra Akpınar ile aşk yaşamaya başlayan Bülent Şakrak'ın mutluluğu kısa sürdü. 8 aydır birlikte olan çift ayrılık kararının ardından sosyal medyada birbirini silerek birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırdı.

24.08.2024 07:46  Güncelleme: 08:21
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2015 yılında Ceyda Düvenci ile nikah masasına oturan ve bir erkek çocuğu dünyaya gelen Bülent Şakrak, geçtiğimiz sene evliliğini tek celsede bitirdi. Düvenci ile yollarını ayıran Şakrak, gönlünü meslektaşı Esra Akpınar'a kaptırmıştı. Bir süredir mutlu bir birliktelikleri olan çiftten kötü haber geldi.

FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre, 8 aydır birlikte olan çift yollarını ayırma kararı aldı. Ayrılık kararı sonrası sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkartan Şakrak ve Akpınar, daha önce birlikte paylaştıkları fotoğrafları da sildi. Saygı çerçevesinde ayrılan ikili, birlikte çalışmaya devam edecek.

Bülent Şakrak, 8 aydır aşk yaşadığı Esra Akpınar'la ayrıldı
Bülent Şakrak, 8 aydır aşk yaşadığı Esra Akpınar\'la ayrıldı

Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak, Sosyal Medya, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Şakrak, 8 aydır aşk yaşadığı Esra Akpınar'la ayrıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Sabri İnce: Unutmayın ! Maymunlar tutuğu dalı tutunacak yeni bir dal bulana kadar asla bırakmazlar . 29 1 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak: bizim erkekler çok akıllı 11 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba: 8 ay da 8 yıllık anlar yaşanmıştır 8 1 Yanıtla
  • VeDat AkBaş: Müthiş haber 1 0 Yanıtla

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