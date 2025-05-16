Bülent Şakrak aşk hayatıyla gündemde! Sevgilisiyle romantik akşam yemeğine çıktı - Son Dakika
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Bülent Şakrak aşk hayatıyla gündemde! Sevgilisiyle romantik akşam yemeğine çıktı

Bülent Şakrak aşk hayatıyla gündemde! Sevgilisiyle romantik akşam yemeğine çıktı

2023 yılında Ceyda Düvenci ile boşanan oyuncu Bülent Şakrak, gönlünü 16 yaş küçük güzel tasarımcı Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdı. Son paylaşımıyla dikkat çeken Arabacıoğlu, ünlü oyuncu ile romantik akşam yemeğinden kareleri sosyal medyada yayınladı. Aşklarını gözler önüne seren çift, magazin gündemine bomba gibi düştü.

16.05.2025 09:53
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Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sona erdirdikten sonra aşk hayatıyla sık sık gündeme geldi. Boşanmanın ardından ismi çeşitli aşk dedikodularına karışan Şakrak, bir süre oyuncu Burcu Kirman'la yaşadığı ilişkisiyle de magazin sayfalarında yer almıştı. Ancak bu ilişki geçtiğimiz aylarda sona ermişti. Şakrak'ın kalbini bu kez, kendisinden 16 yaş küçük olan ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu fethetti. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan çift, şimdiye kadar kamuoyundan uzak durmayı tercih etmiş, yan yana görüntü vermekten kaçınmıştı. Ancak bu gizlilik, geçtiğimiz günlerde Bülent Şakrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla bozulmuştu.

Bülent Şakrak aşk hayatıyla gündemde! Sevgilisiyle romantik akşam yemeğine çıktı

Bu defa hamle Duygu Arabacıoğlu'ndan geldi. Arabacıoğlu, sevgilisi Bülent Şakrak ile çıktıkları romantik akşam yemeğinden duygusal bir kareyi Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Paylaşıma herhangi bir açıklama yazmayan Arabacıoğlu, sade bir kalp emojisi ile duygularını ifade etti.

Bülent Şakrak aşk hayatıyla gündemde! Sevgilisiyle romantik akşam yemeğine çıktı

Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak, Sosyal Medya, 3-sayfa, Magazin, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Şakrak aşk hayatıyla gündemde! Sevgilisiyle romantik akşam yemeğine çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • aragorn:
    bu yerden bitme de herkese şak şak 15 0 Yanıtla
  • 03697386:
    Ne haber Bee Admin bu kadar ucuz haberi ucuz insanlar yapar çok gereksiz size yakışmıyor 10 0 Yanıtla
  • t9r9pvbqhq:
    Bu adamın ne gibi bir özelliği var da haber niteliği taşıyor ?? 7 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Heh işte bizde bunu bekliyorduk, dünya starı Bülent bey ne yapıyor diye merak ediyorduk. 4 0 Yanıtla
  • Atalay k:
    Normalde bunu kim ne yapsın ama neyse 1 0 Yanıtla
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